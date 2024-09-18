Законодательная палата Олий Мажлиса на заседании 17 сентября приняла закон «О сельскохозяйственном кооперативе».

Документом определяются вопросы создания сельскохозяйственных кооперативов, членства в кооперативе, контроля, внешнего аудита, управления, реорганизации и ликвидации, а также регулирования имущественных отношений между государством и кооперативами.

В нём также предусмотрены вопросы поддержки малых производителей, координации их деятельности, создания государством условий, применения мер по стимулированию финансирования.

Согласно закону, сельскохозяйственный кооператив — это самостоятельная коммерческая организация, находящаяся в собственности и управлении на основе демократических принципов добровольно объединённых физических и (или) юридических лиц на паевых началах и осуществляющая сельскохозяйственную деятельность для удовлетворения своих материальных и иных потребностей.

Для членства паевые взносы являются обязательными. Кооператив может также ввести дополнительные взносы по результатам общего собрания.

В статье 45 закона предусмотрено, что кооперативы могут объединяться в Ассоциации кооперативов в форме негосударственных некоммерческих организаций, которые будут финансироваться за счёт постоянных взносов её членов, добровольных имущественных взносов и пожертвований, доход, полученный от предпринимательской деятельности и используемый в целях, которые прописаны в уставном капитал, средств от услуг, оказываемых кооперативами, грантов от государственных учреждений и международных организаций.

Против этой нормы выступил спикер нижней палаты парламента Нурдинжон Исмоилов. «Если условно 200 [фермеров] объединяются в кооператив, они создают организацию. Получается, что из этой организации создадут ещё одну организацию. И там есть членские взносы. Значит, если завтра в Узбекистане будет 100 кооперативов, то над ними будет ассоциация, которой нужно будет постоянно перечислять деньги. То есть появится новая организация… Её сложно назвать негосударственной некоммерческой организацией, она похожа на профессиональную ассоциацию».

Закон разрабатывался с целью облегчить работу фермерам, чтобы они могли создавать кооперативы, заявил спикер.

«А вы создаёте ещё одну Ассоциацию кооперативов и говорите, что каждый обязан стать её членом. Завтра они должны вступить в обязательное членство Торгово-промышленной палаты. Завтра они также должны вступить в Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель. Бедный фермер и так вынужден быть обязательным членом совета фермеров и платить ему. А теперь после вступления в кооперацию он должен будет платить Ассоциации кооперативов, у которой должны быть регулярные поступления», — сказал Нурдинжон Исмоилов.

«Вы скажете платить такую-то сумму каждый месяц, квартал или год. Есть ещё добровольные взносы и пожертвования. У вас появятся такие большие возможности, что вы будете [приказывать] скинуть с прибыли определённую сумму на эти или другие цели. Вы создаёте готовое министерство над ними. Ещё один источник финансирования — средства от услуг, оказанных кооперативами. Получается, вы будете получать деньги и с тех, кто будет оказывать услуги? Вы о чём? Надо вообще это убрать. Зачем нам это нужно?» — спросил спикер.

Он высказал мнение, что предложение создать Ассоциацию кооперативов направлено не на развитие кооперативов, а на их «торможение».

Нурдинжон Исмоилов отметил, что кооперативы при желании и так могут добровольно создавать ассоциации без отражения этой нормы в законе.

Представитель Министерства сельского хозяйства попытался отстоять эту норму, ссылаясь на международный опыт.

«Оставьте про международный опыт, — ответил спикер. Извините, дружище, но в международном опыте сельскохозяйственные отношения организованы совсем по-другому… У нас только проводятся земельные реформы… Как вы это здесь написали? Завтра человек, который вступит в членство, получит какую-то выгоду или будет платить только взносы? Кооператив и так является объединением, зачем нужно ещё одну организацию над ними? Вы создаёте организацию не для их защиты, а для сбора денег».

Другой представитель Министерства сельского хозяйства объяснил, что эта норма включается для того, чтобы ассоциация в будущем смогла стать членом Международного кооперативного альянса — это неправительственная международная организация, объединяющая национальные, региональные союзы и федерации кооперативов, главным образом потребительских, кредитных и сельскохозяйственных.

«Это позволит нашим кооперативам напрямую экспортировать продукцию в любую страну мира, напрямую привлекать дешёвые средства от международных финансовых институтов и привлечь гранты», — заявил он.

Спикер палаты ответил, что кооперативы могут создавать ассоциации, но не в таких условиях, которые прописаны в законе.

Депутат Ильхом Абдуллаев согласился с мнением спикера Законодательной палаты.

«Мы нарушим права этих кооперативов, прописав в законе, что в обязательном порядке они должны объединиться в какую-то организацию. Мало этого, у неё есть территориальные подразделения. То есть, если в этом районе такая ассоциация уже создана, получается вторую такую создать нельзя. Мы как будто искусственно создаём министерство кооперативов», — заявил он.

Спикер заявил, что необходимо убрать эту главу и прописать одну статью, что кооперативы могут вступать в ассоциации для защиты своих интересов, их организация регулируется законодательством об ННО.

Депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях и направили его в Сенат для одобрения.

Напомним, Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель является негосударственной некоммерческой организацией, однако с апреля 2019 года членство в нём стало обязательным. Блогер Хушнудбек Худайбердиев и бывший депутат Расул Кушербаев заявляли, что этот порядок нарушает законодательство об ННО и общественных объединениях, согласно которому членство должно быть добровольным.