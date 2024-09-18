148 руководящих сотрудника «Микрокредитбанка», «Банка развития бизнеса» и «Туронбанка» были зарегистрированы как учредители 155 субъектов предпринимательства, сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

В частности, 94 сотрудника «Микрокредитбанка» являются учредителями в 96 компаниях, 41 сотрудник «Банка развития бизнеса» — в 46 компаниях и 13 сотрудников «Туронбанка» — в 13 компаниях.

Агентство направило представления в банки. Банки, в свою очередь, выдали предупреждения сотрудникам, осуществлявшим предпринимательскую деятельность. Нарушения закона постепенно устраняются, говорится в сообщении.

Законы «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» и «О государственной гражданской службе» запрещают госслужащим заниматься предпринимательством, напомнили в агентстве.

Однако юрист Саидали Мухторалиев в своём Telegram-канале написал, что банки по закону считаются коммерческими организациями и не имеют полномочий государственных органов.

Он считает, что закон «О государственной гражданской службе» в настоящее время не распространяется на работников коммерческих банков. Юрист пояснил, что действие закона распространяется на деятельность государственных гражданских служащих на должностях, внесённых в государственный реестр, но этот реестр до сих пор не утверждён.

В сентябре Антикоррупционное агентство сообщало о выявлении более 500 госслужащих, занимавшихся предпринимательской деятельностью: в Минстроительства и ЖКХ, Минводхозе и Минсельхозе — 398 сотрудников, в Минтрансе, МДШО и Минкульте — 107.