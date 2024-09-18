К 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам бактериями (супербактерии), сообщает The Washington Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet. Это первый глобальный анализ тенденций устойчивости к противомикробным препаратам (antimicrobial resistance, AMR).

Авторы исследования прогнозируют почти 70-процентный рост смертности к середине века из-за устойчивости к противомикробным препаратам (antimicrobial resistance, AMR). Риску особенно подвержены пожилые люди.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что угроза AMR не только затрудняет лечение распространённых инфекций, но и делает медицинские вмешательства, такие как химиотерапия и кесарево сечение, более рискованными.

В рамках исследования учёные проанализировали данные из 204 стран с 1990 по 2021 год и смоделировали ситуацию до 2050 года. По прогнозам, ежегодное количество смертей, вызванных антимикробной резистентностью, увеличится с 1,14 миллиона человек в 2021 году до 1,91 миллиона человек к 2050 году (в 2021 году это количество составляло 1,14 млн человек). AMR также косвенно станет причиной 8,2 миллиона смертей в год.

Кроме того, по оценкам учёных, 11,8 миллиона смертей — около 30% из 39 миллионов прогнозируемых смертей — произойдут в Южной Азии. В регионах Африки к югу от Сахары также будет наблюдаться большое количество смертей от AMR.

«Мы все чаще видим, что антибиотики используются слишком часто или неправильно, что приводит к тому, что бактерии со временем становятся все более устойчивыми к ним», — отметил Кевин Икута, ведущий автор исследования и профессор Калифорнийского университета.

Учёные призывают к рациональному использованию антибиотиков, улучшив доступ к препаратам, но в то же время ограничить их чрезмерное применение. Исследователи выступают за расширение доступа к чистой воде и вакцинам, а также разработку новых антибиотиков.