В Сариасийском районе Сурхандарьинской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба УБДД УВД региона.

По данным ведомства, 17 сентября в 3:15 в дежурную часть поступила информация об аварии на 1463-м километре автомобильной дороги M41.

20-летний гражданин, не имеющий водительских прав, управляя Nexia 2 по направлению Денау-Сариасия, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулём которого находился 19-летний водитель, также не имевший прав, двигавшийся по встречной полосе.

По предварительной информации, трое пассажиров (одноклассники водителя) «ВАЗ» погибли на месте. Остальные находившиеся в машинах получили травмы (в социальных сетях сообщается о пяти пострадавших) и доставлены в районное медицинское объединение.