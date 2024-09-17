Параллельно с ежегодным кинофестивалем Cinema Love, проводимым креативным хабом moc, в Ташкенте стартовал фестиваль художественных VR-работ «Цифровая осень: меняя перспективу» (Digital Autumn: Changing Perspective). Он проходит во Французском альянсе Ташкента (AFT). Это уже третье по счёту мероприятие в Ташкенте, организованное Французским институтом в России в сотрудничестве с российским агентством Less Media Group.

Фото: moc

В 2020 году агентство впервые привезло полную программу иммерсионной секции Венецианского кинофестиваля в Москву. Там команда познакомилась с Французским институтом в России, который активно поддерживает развитие виртуальной индустрии. Возникла идея проводить крупные VR-мероприятия не только в стране, но и за рубёжом. Первый — экспериментальный — фестиваль «Цифровая осень» прошёл в 2022 году в России, Казахстане и Узбекистане и откликнулся большому числу людей.

«Несмотря на то, что виртуальная реальность у всех на слуху, немногие имеют практический опыт взаимодействия с ней за пределами каких-то игровых историй. Это формирует восприятие VR как некой развлекательной технологии. То, что виртуальная реальность давно превратилась в интересное авангардное направление на стыке кино, компьютерных игр и 3D-пространства, породившее новую художественную среду, мало кому известно и доступно. Поэтому нам очень важно рассказывать про иммерсивные реальности с точки зрения художественного пространства для высказывания», — говорит Алина Михалёва, основатель агентства Less Media Group и одна из организаторов фестиваля.

Фото: moc

Программа фестиваля в этом году насыщенная. Она состоит из 11 иммерсивных работ, разных по формату, длительности и уровню интерактивности, от ведущих французских VR-студий. Большинство из них, включая крупные фестивальные проекты «В то утро, когда ты проснёшься», «Палач дома» и «Голиаф», уже были показаны в рамках международного молодёжного фестиваля moc fest в прошлом году. С анимационными проектами «Поток» и «Император» ташкентскому зрителю предстоит познакомиться впервые.

«Каждый год мы выбираем определённую тему для фестиваля. В первый год она была посвящена восприятию человеком виртуальной реальности и называлась „Ощущения“. Тема второго года — „Присутствие“ — отсылает к уникальным особенностям VR. В этом раз мы вынесли в название словосочетание „Меняя перспективу“, поскольку представленные работы позволяют взглянуть на реальность под разными углами, будь то с точки зрения человека или ветра», — объясняет Алина Михалёва.

Фото: moc

Картины, привезённые Французским институтом, представлены на английском, французском и немецком языках. Они рассчитаны как на зрителей, уже хорошо знакомых с VR, так и на тех, кто сталкивается с этим форматом впервые. Любителям виртуальной реальности и заядлым геймерам организаторы предлагают яркие экспериментальные проекты, больше похожие на игры: «Император», «Палач дома», «Заметки о слепоте». Они предполагают взаимодействие с предметами и длятся по 30−40 минут. Новичкам больше подойдут 5−10-минутные визуальные эссе в формате 360°, такие, как «-22,7 °C», «Планета» и «Вечный Нотр-Дам».

Алина Михалёва советует обязательно посмотреть премьеру фестиваля — анимационную короткометражку «Поток» («Flow») режиссёра Адриана Лукмана. Картина, удостоенная «Специального приза жюри» на Венецианском кинофестивале 2023 года, представляет собой аудиовизуальный рассказ от лица ветра. Художнику потребовалось несколько лет, чтобы передать невидимое глазу явление. Проект не интерактивен, но благодаря сложной анимации зритель ощущает себя ветром: то нежным и мягким бризом, то бушующим и неукротимым ураганом.

Фото: moc

Классикой VR считается работа «Заметки о слепоте» («Notes on blindness»). Это история английского педагога Джона Халла. В 1983 году мужчина ослеп. На протяжении трёх лет, по мере ухудшения зрения, он вёл аудиодневник, где делился своим психологическим восприятием мира и процессом адаптации к новым условиям. Эти записи легли в основу 20-минутного иммерсивного VR-проекта, выпущенного в дополнение к одноимённому полнометражному фильму. «Заметки о слепоте» получили множество наград, включая «Грэмми» и Каннского «Золотого Льва», за новаторский подход в работе с виртуальной реальностью.

Проект состоит из шести глав, каждая из которых фокусируется на одном из воспоминаний автора: от выхода из дома до посещения хорового концерта. Зритель вместе с героем повествования отправляется в эмоциональное аудиовизуальное путешествие в мир незрячих людей, воссозданный с помощью анимации, звуковых эффектов и игровых технологий.

Фото: moc

Фестиваль продлится до 22 сентября. Показы проходят ежедневно на нулевом этаже Французского альянса в Ташкенте (AFT): по будням с 18:00 до 22:00, в выходные — с 16:00 до 22:00. Начало последнего сеанса — в 21:00.

Стоимость одного билета составляет 30 тысяч сумов. За сеанс, который длится 45-минут, можно посмотреть в шлеме виртуальной реальности от двух до четырёх работ. Перед посещением необходимо зарегистрироваться на сайте.

В рамках фестиваля в ноябре также пройдёт 10-дневная образовательная программа для цифровых художников на русском и английском языках.