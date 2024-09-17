Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на втором саммите «Центральная Азия — Германия» в Астане в Казахстане, сообщила пресс-служба главы государства.

«Мы высоко ценим твёрдую и неизменную поддержку Германией проводимых демократических преобразований и социально-экономических реформ в наших странах, партнёрства и интеграции в Центральной Азии», — сказал президент.

«Сегодня мы рассматриваем Германию в качестве одного из важных партнёров в достижении национальных целей устойчивого развития», — подчеркнул он.





В своём выступлении глава Узбекистана изложил видение основных направлений развития сотрудничества с Германией в Центральной Азии.

1. Установление стратегического регионального партнёрства между Центральной Азией и Германией.

По мнению президента, будет целесообразным принять долгосрочную концепцию развития такого партнёрства с программными мероприятиями в приоритетных сферах.

«Для разработки этого документа предлагаем рассмотреть возможность учреждения Форума аналитических центров „Центральная Азия — Германия“. Его первое заседание готовы провести в следующем году в Хиве — одном из исторических городов региона, где проживала большая община немцев-меннонитов», — добавил он.

2. Инвестиционное и технологическое партнёрство с ведущими компаниями Германии.

Шавкат Мирзиёев отметил, что сегодня портфель проектов в Узбекистане с участием немецких компаний превышает 20 млрд евро. Они охватывают такие направления, как энергетика, химическая и добывающие отрасли, машиностроение, текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, производство строительных материалов.

Президент предложил разработать «дорожную карту» расширения инвестиционного и технологического сотрудничества стран Центральной Азии и Германии, в том числе привлечь ведущие немецкие компании и банки к реализации проектов в особых экономических и промышленных зонах на приграничных территориях, а также запустить постоянную площадку бизнес-диалога — Совет инвесторов и предпринимателей «Центральная Азия и Германия».

Узбекистан готов провести первую встречу в следующем году в рамках Ташкентского инвестиционного форума, добавил он.

3. Партнёрство в сфере критических сырьевых ресурсов на основе внедрения передовых знаний и технологий Германии.

«Наш регион богат полезными ископаемыми. Немецкое агентство минеральных ресурсов и компании Германии могли бы стать нашими ключевыми партнёрами в этой сфере. Речь идёт о проектах геологической разведки, интенсивного освоения, переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, организации поставок в Германию и другие страны Европейского союза. Узбекистан готов к совместной реализации таких проектов в сопредельных странах», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Считаем также важным формирование надёжной правовой базы такого сотрудничества», — отметил президент.

4. «Зелёная» энергетика.

Глава Узбекистана отметил, что страны ЦА в последние годы активно развивают «зелёную» энергетику и предложил рассмотреть возможность запуска Энергетического диалога стран Центральной Азии с Германией.

«Мы заинтересованы в подготовке Комплексной программы повышения потенциала специалистов в сфере низкоуглеродной экономики с привлечением технического содействия Германии», — добавил он.

5. Совместное реагирование на изменение климата.

«Эксперты прогнозируют, что регион Центральной Азии будет оставаться наиболее уязвимым к последствиям глобального потепления. Повышение средних температур будет в два раза выше среднемировых показателей», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Он выразил признательность немецкой стороне за запуск второй фазы программы «Зелёная Центральная Азия». «Мы заинтересованы в проведении совместных образовательных программ и научных обменов на базе Центральноазиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата, принятии программ сотрудничества по внедрению немецких технологий рационального водопользования, модернизации ирригационных систем, сохранению биоразнообразия, подготовке специалистов-экологов», — сказал он.

Президент также поддержал инициативу канцлера Германии по созданию Центральноазиатского природного партнёрства и отметил, что Узбекистан готов принять активное участие в ней.

6. Развитие транспортных коридоров.

«Самым большим барьером в углублении нашего партнёрства является слабое развитие транспортных коммуникаций, включая наземные и воздушные перевозки. Рассчитываем на содействие Германии в привлечении европейских институтов к развитию альтернативных транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию с Европой», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он предложил провести в следующем году совместную министерскую конференцию по поиску путей повышения транзитного потенциала таких маршрутов.

О чем ещё говорил президент

Глава Узбекистан выступил за принятие совместного плана культурных мероприятий и предложил рассмотреть возможность проведения Дней искусства и кино Центральной Азии в крупных городах Германии.

Он отметил, что проведённая в прошлом году выставка культурно-исторического наследия центральноазиатского региона в Новом музее Берлина «ещё раз показала востребованность» организации таких мероприятий. За несколько месяцев работы выставки её посетили более полумиллиона жителей и гостей столицы Германии.

«В сфере научно-образовательного обмена считаем актуальным запуск платформы для партнёрства ведущих вузов, разработку программ по расширению сотрудничества в области дуального образования, подготовки преподавателей немецкого языка с привлечением Института Гёте и других организаций Германии», — добавил президент.

Узбекистан также считает важным продолжение тесного сотрудничества по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и кибер-преступностью, сказал президент.

«Ситуация в сфере безопасности в Центральной Азии неразрывно связана с происходящими в Афганистане процессами. Считаем важным не допустить усугубления гуманитарного кризиса в этой стране, которая фактически осталась один на один со своими проблемами», — подчеркнул глава Узбекистана.

Он добавил, что Узбекистан готов к взаимодействию с Германией и другими европейскими партнёрами в реализации совместных проектов для вовлечения Афганистана в региональное экономическое сотрудничество.

«Хочу подчеркнуть, что Узбекистан заинтересован в более полном раскрытии потенциала многогранного сотрудничества Германии с регионом Центральной Азии», — заключил президент.