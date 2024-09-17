Число военнослужащих с российской и украинской сторон, убитых и раненых за 2,5 года полномасштабной войны, достигло миллиона человек, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки.

Издание подчёркивает, что подсчитать точные потери сложно, так как ни Россия, ни Украина не публикуют официальных данных, либо дают «цифры, которым многие не доверяют».

По конфиденциальной украинской оценке на начало года, число погибших военнослужащих ВСУ (Вооружённые силы Украины) составило 80 тысяч, а раненых — 400 тысяч.

Оценки западных разведок относительно российских потерь разнятся: по некоторым данным, количество погибших достигает почти 200 тысяч, а раненых — около 400 тысяч.

WSJ пишет, что большие потери создают проблемы для России, но отмечает, что они «значительно более разрушительны» для Украины, население которой в разы меньше.

Высокие и быстро растущие потери также будут иметь долгосрочные последствия для обеих стран, которые до начала войны боролись с сокращением населения, связанным главным образом с экономическими и социальными потрясениями, говорится в материале.

Кроме того, пишет издание, война привела к эмиграции населения. После начала вторжения в феврале 2022 года Россию, по оценке WSJ, покинули около 600 тысяч человек. Из Украины, по данным ООН, бежали более шести миллионов человек.