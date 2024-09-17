Компания Anestpharma была оштрафована на 68 млн сумов за производстве контрафактного препарата Nest Imudon, сообщает Департамент интеллектуальной собственности Министерства юстиции Узбекистана.

Проверка была проведена по обращению компании Abbott Products Operations, заявившей о продаже поддельной версии препарата Imudon.

Название и упаковка контрафактного препарата являются схожими до степени смешения с оригинальным Imudon, говорится в сообщении.

Ранее руководитель компании привлекался к административной ответственности за производство контрафактного препарата Magne B6, отметили в департаменте.

Согласно закону, товары, этикетки и упаковки, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, считаются контрафактными.