Главную торговую улицу Лондона — Оксфорд-стрит — превратят в пешеходную зону. План, представленный мэром британской столицы Садиком Ханом, уже поддержала правящая Лейбористская партия.

В заявлении мэрии говорится, что планируемые изменения позволят «значительно улучшить» условия для покупателей, жителей, работников и туристов, посещающих Оксфорд-стрит и прилегающую территорию, «вернув этой части столицы её былую славу».

Согласно плану мэрии, для движения транспорта будет закрыт участок протяжённостью 1,1 км между перекрёстком Oxford Circus и станции метро Marble Arch, уточняет BBC. Стоимость проекта оценивается в 150 млн фунтов.

Фото: План 2017 года. Mayor of London.

«Оксфорд-стрит когда-то была жемчужиной в короне британской розничной торговли, но нет сомнений, что за последнее десятилетие она серьёзно пострадала», — заявил Садик Хан.

Он отметил, что хочет, чтобы улица «снова стала ведущим местом розничной торговли в мире», и намерен сделать «этот район значительно более зелёным, чистым и безопасным для всех».

По мнению Хана, превращение Оксфорд-стрит в пешеходную зону приведёт к росту экономической активности и увеличению налоговых поступлений, а также придаст импульс ночной экономике Лондона.

По данным мэрии, ежедневно Оксфорд-стрит посещает около 500 тысяч человек, она обеспечивает около 5% валовой добавленной стоимости столицы.

Это не первая попытка властей Лондона сделать Оксфорд-стрит пешеходной. План, объявленный в 2017 году, был заблокирован Вестминстерским городским советом, который на тот момент контролировался Консервативной партией.

Нынешний глава совета Стюарт Лав заявил, что пешеходизация улица создаёт «практические проблемы», но он намерен «конструктивно работать» с мэром над этим вопросом.