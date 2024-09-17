Законодательная палата парламента Узбекистана на заседании 17 сентября приняла поправки в закон об уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане). Документ направлен в Сенат для одобрения.

Согласно закону, у омбудсмана расширяются полномочия по обеспечению соблюдения прав и свобод человека.

В настоящее время уполномоченный предоставляет палатам парламента ежегодный отчёт о своей деятельности. Вместо этого омбудсман начнёт предоставлять президенту, палатам Олий Мажлиса, а также Кабинету министров «специальный доклад», который будет состоять из выводов или предложений по восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов человека.

Омбудсман также получает право готовить альтернативный доклад о выполнении международных обязательств Узбекистана и представлять его в соответствующие международные организации.

Законом упрощаются требования к кандидату на должность омбудсмана, а некоторые требования (наличие высоких моральных качеств, высшего образования, необходимого опыта работы в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека) исключаются.

В отдельной главе закона разъяснены виды мер воздействия омбудсмана — предупреждение, представление, ходатайство и требование, каждая из которых отражена в отдельной статье.

В документе, помимо прочего, конкретизируется сотрудничество с национальными правозащитными учреждениями, в том числе с детским омбудсманом, бизнес-омбудсманом и Национальным центром Узбекистана по правам человека.

Депутаты отметили, что принятие закона повысит значимость института омбудсмана как национального института по правам человека, а также расширит его права в этой области.