Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о приёме заявок в рамках Проекта по поддержке бизнеса. Инициатива направлена на улучшение бизнес-среды и стимулирование роста в ключевых секторах, включая текстиль, туризм, зелёную экономику и информационно-коммуникационные технологии.

Как сообщила пресс-служба посольства США, грантовая программа поддержит широкий спектр организаций, включая малые и средние предприятия, неправительственные организации, инвестиционные хабы, коворкинги и другие структуры, способствующие экономическому росту и социальной инклюзии. Особое внимание будет уделено финансированию проектов, направленных на поддержку женщин, молодёжи и уязвимых групп населения.

Размер грантов составит от 25 тысяч до 100 тысяч долларов США при условии софинансирования — USAID профинансирует 50% стоимости проекта для большинства предприятий. Для проектов, ориентированных на поддержку женщин, молодёжи и уязвимых групп населения, USAID может финансировать до 80% расходов.

Срок подачи заявок — до 15 октября. Более подробная информация и шаблоны для подачи концепций доступны по ссылке.

Пятилетний Проект USAID по поддержке бизнеса направлен на содействие инклюзивному экономическому росту в Узбекистане. Он способствует развитию динамичной, интонационной и устойчивой предпринимательской экосистемы, стимулирующей долгосрочное экономическое развитие.