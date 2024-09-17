Утром в понедельник на улице Янги Узбекистон в Ташкенте автомобиль Cobalt на высокой скорости врезался в отбойник на краю улицы. От удара машину отбросило на третью полосу, при этом она задела заднюю часть другого автомобиля, а водитель вылетел из бокового окна. Запись происшествия с видеорегистратора распространилась в социальных сетях.

Вечером пресс-служба УБДД ГУВД столицы сообщила, что 33-летний водитель, «потерявший управление», получил телесные повреждения. В управлении призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения и не превышать скорость.

В пресс-службе ГУВД Ташкента, куда «Газета.uz» обратилась за комментарием, сообщили, что по первичным данным проверки водитель Cobalt заснул за рулем.

Там также ответили на сообщения в социальных сетях, в которых говорится, что на улице раньше были камеры контроля скорости, а в последнее время их нет. «Иногда даже, бывает, едешь по крайней правой полосе со скоростью 60 км/ч, и сзади кто-то мигает», — написал автор канала Kurbanoff.net Шухрат Курбанов.

«Камеры надо возвращать на дороги, в первую очередь, камеры контроля скорости. Я не знаю значимость камер, которые снимают наезд на полосу на светофоре, наверное, они тоже нужны, но камеры контроля скорости просто жизненно необходимы, особенно на таких прямых и ровных дорогах», — отметил он.

В ГУВД сообщили, что на этой улице используются переносные радары, чтобы водители не привыкали к определённым точкам. Мобильные радары работают круглосуточно, время от времени их локация меняется, отметили в ведомстве.