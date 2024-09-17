Кабинет министров Узбекистана 13 сентября подписал постановление о мерах по финансовой поддержки производителей хлопкового сырья.

Как отмечается в постановлении, на урожай 2024 года первоначальные фьючерсные цены на хлопковое сырье составляют около 6,8 млн сумов за 1 тонну, исходя из фьючерсных котировок хлопкового волокна на мировом рынке. В связи с этим начальная фьючерсная цена за тонну сырья первого сорта второго класса урожая 2024 года на товарно-сырьевой бирже объявлена в размере 7,8 млн сумов (в начале года).

Фьючерсный контракт (фьючерс) — производная ценная бумага, договор, по которому продавец обязуется поставить, а покупатель — оплатить и получить определённый стандартный базовый актив в будущем по цене, определённой в момент заключения сделки.



В условиях резкого снижения цен на хлопок на мировом рынке правительство приняло следующие меры для поддержки производителей и кластеров:

выделение субсидии в размере 1 млн сумов из средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства при Министерстве экономики и финансов на каждую тонну хлопкового сырья, реализованного через биржевые торги (на основании электронного счета-фактуры). Исключение — хлопковое сырье, произведённое хлопково-текстильными предприятиями, и семенной хлопок;

при Министерстве экономики и финансов на каждую тонну хлопкового сырья, реализованного через биржевые торги (на основании электронного счета-фактуры). Исключение — хлопковое сырье, произведённое хлопково-текстильными предприятиями, и семенной хлопок; заключение дополнительных соглашений между производителями хлопка и предприятиями по его переработке к контрактам, заключённым на биржевых торгах на 2024 год, с учётом того, что цена на хлопковое сырье не должна быть ниже 6,8 млн сумов;

между производителями хлопка и предприятиями по его переработке к контрактам, заключённым на биржевых торгах на 2024 год, с учётом того, что цена на хлопковое сырье не должна быть ниже 6,8 млн сумов; помимо фьючерсных контрактов на урожай 2024 года, начальная цена хлопка-сырца за одну тонну объявляется в размере не менее 6,8 млн сумов;

в 2024 году за счёт средств фонда будет покрыто 20% стоимости услуг по сбору каждой тонны хлопка хлопкоуборочными машинами во всех регионах, но не более 250 тысяч сумов.

Выделенная субсидия в первую очередь направляется на погашение задолженности производителей хлопка по льготным кредитам, полученным для производства урожая 2024 года. Эти средства будут использованы для погашения задолженности коммерческих банков перед фондом.

После погашения задолженности по льготным кредитам субсидия будет направлена на погашение налоговых и других обязательных платежей, а оставшиеся средства будут перечислены на основной счёт производителей хлопка. То есть фермеры не смогу распоряжаться этими средствами напрямую.

Средства, выделенные для выплаты субсидий в рамках этого постановления, не будут облагаться комиссией за банковские услуги, а также не будут рассматриваться как доход (оборот) при налогообложении.

Минэкономфин предоставит Фонду господдержки сельского хозяйства беспроцентную бюджетную ссуду на сумму до 3,5 трлн сумов на срок до 5 лет для покрытия дополнительных расходов, возникающих в рамках исполнения постановления.

За счёт средств этого фонда разрешается предоставление льготных кредитов фермерским хозяйствам, заключившим контракты (фьючерсные, спотовые или временного хранения) с текстильными кластерами, который проходят процесс «оздоровления» в рамках постановления правительства от 25 июля 2024 года (№452), а также фермерам, выращивающим хлопковое сырье на собственных земельных участках, для финансирования расходов на сбор урожая.

Льготные кредиты будут предоставляться на 10 месяцев по ставке 10% годовых (2% маржа банка) с 3-месячным льготным периодом и равными долями в течение оставшихся 7 месяцев на сумму 20% стоимости хлопкового сырья, принятого через электронные весы.

Государственная инспекция финансового контроля должна установить контроль за правильностью расчётов и целевым расходованием выделенных субсидий.

Правительство категорически запретило вмешательство органов государственной власти, в том числе местных исполнительных органов, в процесс формирования цен на хлопковое сырьё.

Как формируется цена на хлопок

Долгие годы государство устанавливало минимальную закупочную цену на хлопок, которая обычно была ниже мировых. Однако в 2023 году из-за большой разницы между внутренней и мировой ценой на хлопковое сырьё кластеры потерпели ущерб в 6 трлн сумов (около 500 млн долларов). В 2022 году Минсельхоз установил, что минимальная закупочная цена средневолокнистого хлопкового сырья, выращенного в Узбекистане, составляет 10025 сумов за 1 кг, тогда как цены в мире были в 2 раза ниже.

В октябре прошлого года президент заявил, что необходимо менять подходы в сельском хозяйстве и сделать правильные выводы.

Указом президента от 12 декабря 2023 года, начиная с урожая 2024 года фермеры получили частичную свободу. Фьючерсные контракты на поставку хлопка-сырца между производителями и кластерами заключаются по результатам торгов, проводимых отдельно по каждому региону (Республике Каракалпакстан или соответствующей области) в секции «хлопок-сырец» Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи в рамках нормативов плодородия почв.

Хлопок-сырец, выращенный сверх объёма, необходимого для поставки по фьючерсному контракту, а также произведённый за счёт собственных средств, в том числе привлечённых средств и кредитов, реализуется производителями через биржу предпринимателями или перерабатывается без заключения фьючерсного контракта с кластером.

Стартовая цена должна определяться на основе средней цены хлопкового волокна на Нью-Йоркской фондовой бирже за последние 12 месяцев.

Независимый экономист Юлий Юсупов в статье для Anhor.uz заявил, что власти при определении «рекомендуемой цены» в 7,8 млн сумов (фьючерсы заключались в феврале-марте) ориентировались на тогдашние сезонно высокие цены, когда тренд был восходящим.

К осени цена на Нью-Йоркской бирже снизилась и теперь по методике пересчёта приближается к 6000 сумов за 1 кг. В соседнем Казахстане хлопок можно купить ещё дешевле.

«Текстильным предприятиям… выгоднее купить хлопок на мировом рынке. Иначе они просто не смогут конкурировать с теми, кто покупает сырье более дёшево. Плюс с этого года их лишили доступа к льготным кредитам и разного рода субсидиям для покупки ресурсов, необходимых для выращивания хлопка (теперь фермеры их получают напрямую). А эти было для многих кластеров хорошим подспорьем», — заявил он.

Как следствие, кластеры начинают оказывать давление на фермеров, чтобы они соглашались продавать хлопок по более низкой цене, отметил автор.

Один из фермеров 13 сентября жаловался, что по соглашению с кластером в начале года цена на закупку хлопка составляла 7800 сумов, однако сейчас он предлагает 6000 сумов за 1 кг.

Некоторые кластеры готовы заплатить штраф (10%), но не покупать хлопок по невыгодной цене, отмечает Юлий Юсупов.

Пересмотр условий контракта в ущерб фермерам?

Финансист Отабек Бакиров заявил, что по причине «падения цен на хлопок на мировом рынке» условия заключённых зимой фьючерсных контрактов пересматриваются в ущерб фермерам, а кластеры получают финансовую поддержку из бюджета.

По его словам, хлопок из Узбекистана уже несколько лет не экспортируется в зарубежные рынки.

«То есть хлопок, выращиваемый в Узбекистане, не является участником мирового хлопкового рынка. Естественно, цены на него должны формироваться там, где есть физический спрос на узбекский хлопок. То есть внутри Узбекистана», — указал он.

Сегодня на формирование цен на хлопок в Узбекистане косвенно влияет информация о ценах на мировом рынке хлопка.

«Но сколько стоит привезти хлопок в Узбекистан из стран-участниц мирового хлопкового рынка — Египта, США и Австралии, которые вывозят свой хлопок на открытый рынок? Даже если представить, что пошлин вообще нет? Обратите внимание, что транспортировка хлопка является очень дорогой по сравнению с его объёмом. И поэтому, скажем так, наши кластеры не торопятся импортировать хлопок даже из соседних Кыргызстана и Таджикистана», — отметил эксперт.

По его мнению, колебания цен на хлопок-сырец следует воспринимать как нормальную и полезную ситуацию.

«Производители и покупатели сельскохозяйственной продукции заключают фьючерсные контракты, разделяют риски между сторонами. Подумайте сами, если бы в феврале хлопок стоил 6000 сумов вместо 8000 сумов, стал бы какой-нибудь фермер сеять хлопок на свой страх и риск? Не вчера, а в феврале кластер узнал, что хлопок, который он купит осенью, будет стоить 8000 сумов, и подписал договор по собственному желанию», — заявил Бакиров.

Автор блога Davletovuz журналист Кобил Хидиров заявил, что постановление правительства было воспринято фермерами негативно, что видно из их мнений в социальных сетях и различных публикациях. Причина в том, что документ, появившийся в преддверии сезона сбора урожая, «словно свалился с крыши» и нацелен «не на разрозненных и беззащитных фермеров, а скорее принят в пользу кластеров, примкнувших к местной и центральной власти».

«Это ни что иное, как попытка манипулировать ситуацией и ценами на фьючерсном рынке, чтобы снова лишить фермеров их честного заработка. Помощь кластерам не должна осуществляться за счёт карманов фермеров и их планов и целей. Когда фьючерсная цена на хлопок не снижалась, а росла, никто не выпускал документы, позволяющие фермерам пересматривать контракты», — отметил он.

Автор подчёркивает, что правительство должно учитывать мнение фермеров, которые являются «крупнейшими работодателями и производителями на самом низовом уровне», однако это «решение было принято в одностороннем порядке».

«Манипулятивные игры некоторых чиновников не должны разрушить фермерские хозяйства», — заявил он.

Отметим, что документ не был опубликован для общественного обсуждения, а в профильных группах фермеры были озадачены постановлением правительства. У них возникают вопросы касательно формулировок документа.

По их словам, кластеры трактуют их в свою пользу, требуя перезаключить зимний контракт с уменьшением цены на 1000 сумов за 1 кг. То есть, если фермер и кластер в феврале заключили фьючерс по цене от 7600 до 8500 сумов сумов (в Сурхандарье и Кашкадарье цены выше из-за качества хлопка), то теперь цена составит 7500 сумов, а 1000 сумов будет выдана в виде субсидии, но она пойдёт на погашение кредитов и других платежей.

Кроме того, поступают сообщения об ограничении цены на продажу излишков объёма хлопка вне фьючерсного контракта.

Фермеры также сообщают о задержках с выплатой со стороны кластеров, которые принимают хлопок. Из-за этого у фермерских хозяйств не остаётся в распоряжении средств, чтобы привлечь на поля сборщиков хлопка и выплачивать им деньги. Из-за этого в некоторых регионах наёмные рабочие отказываются собирать хлопок по низкой цене (1300−1500 сумов за 1 кг, в прошлом году платили больше).

В прошлом году хлопково-текстильные кластеры должны были заключить с фермерскими хозяйствами фьючерсные контракты на выращивание хлопка-сырца для урожая следующего года до 1 октября (для урожая 2023 года — до 1 февраля 2023 года). Отабек Бакиров отмечает, что контракты были заключены позже, когда цены снизились.

В июле президент Узбекистана сообщил о новой отсрочке срока погашения кредитов для хлопковых кластеров.

Как уточнил тогда собеседник «Газеты.uz» из текстильной сферы, кластеры получили льготные кредиты от Фонда реконструкции и развития Узбекистана (суверенный фонд страны), чтобы расплатиться с фермерами за закуп урожая. Сумма и проценты не раскрываются, поскольку кредиты выделялись на основе закрытого документа. Однако многие кластеры не смогли погасить долг вовремя и попросили пролонгацию. Им продлили срок погашения на год, но этого времени не хватило. Предприниматели снова попросили дать время до апреля 2025 года, поскольку им нужны средства для покупки сырья в 2024 году.

В августе текстильным предприятиям предоставили льготные кредиты на закупку хлопка-сырца. Сумма займа составляла до 20% стоимости хлопка, под 10% годовых на срок до 10 месяцев.