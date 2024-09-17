Шахматисты Узбекистана в шестом туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште 16 сентября одержали победу, а женская сборная сыграла вничью.

Представители мужской сборной (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) в предыдущих турах победили соперников из Тринидада и Тобаго (3,5:0,5), Египта (3,5:0,5), Хорватии (3,5:0,5) и Молдовы (3,5:0,5) и проиграла Вьетнаму (1:3).

В шестом туре Узбекистану противостоял Израиль, который победил Эфиопию, Албанию, Колумбию и сыграл вничью с Ирландией и Монголией.





Нодирбек Абдусатторов победил Максима Родштейна (партия), у которого был небольшой перевес в начале партии, Нодирбек Якуббоев без проблем справился с Идо Горштейном, начав дебют в бого-индийской защите.

Шамсиддин Вохидов сыграл вничью с Ильёй Смирином, упустив перевес и не воспользовавшись ошибкой соперника, а Жавохир Синдаров допустил зевок с конём и решил сдаться Тамиру Набати. Итоговый счёт — 2,5:1,5 в пользу Узбекистана.





Женская сборная Узбекистана (рейтинг — 2176, стартовый номер — 34) в последних двух встречах одержала победы над соперницами выше рейтингом — Венгрией (2320, 14) и Болгарией (2355, 12). В пятом туре она уступила сборной Грузии (2462, 2-е место) — одной из фавориток турнира (1,5:2,5).

В шестом туре шахматистки сыграли со сборной Нидерландов. Афруза Хамдамова сыграла вничью с Элин Руберс, а Нилуфар Якуббоева — с Пэн Чжаоцинь.

Умида Омонова потерпела первое поражение на турнире, уступив Махтельд Ван Форест. Нодира Нодиржанова смогла победить Анну-Маю Казарян. Итоговый счёт — 2:2.

На данный момент среди женщин только у сборной Индии 12 баллов из 12. Женская сборная Узбекистана с 9 баллами опустилась на 16-ю позицию, но впереди ещё 5 туров.

Среди мужчин 100-процентный результат у Индии. Мужская сборная Узбекистана поднялась на 5-е место с 10 баллами.

17 сентября — выходной день для шахматистов. В седьмом туре, который состоится 18 сентября, мужская сборная сыграет с Украиной, а женская — с Грецией.





Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуется 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования проходят в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.