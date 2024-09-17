По итогам августа активность на автомобильном рынке Узбекистана продолжила рост, хоть и более медленными темпами, чем в июле. Это следует из анализа Центра экономических исследований и реформ.

В прошлом месяце продажи всех автотранспортных средств (включая легковые) выросли на 9%, превысив 111 тысяч единиц. В июле был рост на 18,6%. При этом в годовом исчислении (к августу 2023 года) число сделок купли-продажи снизилось на 24,6%.





Легковые авто

В августе реализация легковых автомобилей выросла на 11% — до 102 тысячи, что является самым высоким показателем с февраля. Наибольший рост отмечен в Сурхандарьинской (+54%), Ферганской (+25,4%) и Андижанской (+24,8%) областях.

Однако в годовом исчислении продажи легковых машин продолжают сокращаться (-24,6%). Таким образом, несмотря на месячный рост, годовая динамика остаётся слабой.

Новые авто

На первичном рынке легковых авто продажи увеличились на 22,4% по сравнению с июлем, что почти на 7000 авто больше, чем месяцем ранее. В годовом выражении активность стабилизируется, если в июле реализация сократилась на 12%, то в августе всего 1%.

Тенденция к повышению темпов продаж в сегменте новых машин отечественного производства продолжилась. В частности, реализация местных авто выросла на 22% — до 34 тысячи. За год активность увеличилась на 5%.

Иномарки

Рынок легковых иностранных автомобилей на рынке Узбекистана продолжил рост. Если в июле продажи увеличились на 9,6%, то в августе рост превысил 25,6%, что более чем на 680 иномарок больше, чем месяцем ранее.

Хотя данный рост спроса пока не компенсирует снижение продаж в годовом выражении (-38%).

Поддержанные авто

На вторичном рынке легковых автомобилей продолжается рост динамики продаж, но сохраняется тренд годового снижения объёмов реализации.

В частности, в августе число сделок купли-продажи поддержанных машин выросло на 5% по сравнению с июлем — до 64,6 тысячи авто. В целом же за год продажи сократились на 33,7%.

Электромобили

Сегмент легковых электромобилей демонстрирует спад продаж. Объем реализации составил около 1700 штук, что почти в два раза меньше, чем месяцем ранее.

Реализация упала в пяти регионах. При этом более чем 90% от общего спада пришлось на долю Ташкента, где продажи уменьшились на 66%.

На первичном рынке новых электромобилей за месяц продажи снизились на 53%, тогда как на вторичном — на 37%.

В годовом измерении продажи поддержанных электромобилей выросли на 20%.