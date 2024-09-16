Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Астану 16 сентября.
«Дальнейшая эскалация войны приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует», — сказал Токаев.
Глава Казахстана назвал «фактом», что Россия «в военном отношении непобедима» и призвал «внимательно рассмотреть все мирные инициативы» различных государств.
«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании», — отметил Токаев.
«С Россией Казахстан имеет самую протяжённую в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнёрства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киев», — добавил он.
Пресс-служба Акорды отметила, что Токаев высказался по поводу российско-украинской войны по просьбе Шольца.
- В мае Бразилия и Китая выпустили совместное предложение о мирных переговорах России и Украины, состоящее из шести пунктов. Они, в частности, призвали все заинтересованные стороны призываются «не эскалировать боевые действия» и поддержали проведение мирной конференции с участием как России, так и Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал мирный план Китая и Бразилии по завершению войны, назвав его «деструктивным» и заранее согласованным с Кремлём. «Я говорил [президенту Бразилии] Луле, мы передавали китайской стороне: давайте вместе садиться, давайте разговаривать. Вы нам не враги, и мы вам не враги. Чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? Посредине чего? Мы не воюем посредине, мы не воюем на границе. Вы должны остановить русских. Как можно предлагать — вот наша инициатива? И ничего нас не спросив! А Россия здесь включается и говорит: мы поддерживаем бразильско-китайскую инициативу. Мы же не дураки, зачем этот театр?» — сказал Зеленский.
- Украина предлагает собственный план окончания войны с Россией, получивший название «формула мира». Он содержит 10 пунктов, охватывающих разные сферы, включая вывод российских войск с украинских территорий и обеспечение энергетической безопасности Украины. Первый саммит по украинской «формуле мира» прошёл в сентябре в Швейцарии. Российскую сторону на него не пригласили.