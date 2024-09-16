Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, который прибыл в Астану 16 сентября.

«Дальнейшая эскалация войны приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует», — сказал Токаев.

Глава Казахстана назвал «фактом», что Россия «в военном отношении непобедима» и призвал «внимательно рассмотреть все мирные инициативы» различных государств.

«На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании», — отметил Токаев.

«С Россией Казахстан имеет самую протяжённую в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнёрства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киев», — добавил он.

Пресс-служба Акорды отметила, что Токаев высказался по поводу российско-украинской войны по просьбе Шольца.