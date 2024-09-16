В штате Флорида рядом с гольф-клубом Дональда Трампа, где кандидат в президенты США от Республиканской партии играл в гольф, произошла стрельба. ФБР начало расследование предполагаемой попытки покушения на экс-президента, сообщает СNN.

По данным телеканала, агенты Секретной службы заметили ствол винтовки в кустах на территории гольф-клуба и открыли огонь по стрелку. Мужчина находился на расстоянии от 300 до 500 метров от Трампа.

Мужчина бросил оружие и скрылся на автомобиле, его задержали в соседнем округе. В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, владелец небольшой строительной компании на Гавайских островах, пишет СNN. В 2016 году он голосовал за Трампа, но затем, судя по записям в его соцсетях, разочаровался в экс-президенте и временами критиковал республиканца в своих постах. Он также неоднократно выражал поддержку Украине в войне с Россией. Рут, в частности, писал, что нужно «сжечь Кремль дотла» и заявлял о готовности участвовать в боях на украинской стороне.

Трамп в электронном письме своим сторонника написал, что он «в безопасности и в порядке». «Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», — заявил республиканец.

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в курсе стрельбы в гольф-клубе Трампа. «Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке», — написала она в X.

Действующий президент США Джо Байден поблагодарил Секретную службу за работу и отметил, что «испытал облегчение от того, что бывший президент не пострадал». Он также добавил, что в США «нет места политическому и любому другому насилию».

Это вторая попытка покушения на Дональда Трампа за последние два месяца. В июле он был ранен в ухо во время стрельбы на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Агенты Секретной службы застрелили нападавшего.