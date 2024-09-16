Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 сентября посетит с рабочим визитом Астану для участия во второй встрече лидеров стран Центральной Азии и Германии, сообщила пресс-служба главы государства.

На саммите будут рассмотрены вопросы развития и углубления сотрудничества стран региона с Германией.

«Особое внимание будет уделено расширению практического взаимодействия в торгово-экономическом, инвестиционном, технологическом, транспортно-коммуникационном и других приоритетных направлениях. Предусматривается также проведение совместной встречи с руководителями ведущих немецких компаний и банков», — говорится в сообщении.

Первый саммит в формате «Центральная Азия — Германия» состоялся 29 сентября прошлого года в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил Узбекистан 15−16 сентября. Переговоры с Шавкатом Мирзиёевым прошли в Самарканде. По итогам визита стороны подписали около 10 двусторонних документов.