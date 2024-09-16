Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 15 сентября в Самарканде выступил на пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

По его словам, Узбекистан является для Германии «очень важным партнёром, в том числе и на ближайшее будущее».

«Поэтому было важно, чтобы мы смогли обсудить двусторонние отношения в широком формате, в том числе дальнейшее развитие наших экономических отношений, где есть много вопросов о том, где немецкие компании и интересы развития Узбекистана хорошо сочетаются друг с другом», — сказал он.

Канцлер отдельно отметил подписанное межправительственное cоглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности.

Ожидается, что новое соглашение, которое готовилось в течение нескольких месяцев, упростит легальную миграцию в ФРГ для граждан Узбекистана. Вместе с тем Ташкент должен будет принять тех, кто находился на территории Германии без легальных на то оснований.

«Это соответствует схеме соглашений, которые мы сейчас хотим согласовать по частям со многими странами мира. Мы обеспечиваем необходимую иммиграцию талантливых рабочих, которые нужны нам в Германии, чтобы наша экономика могла расти. В то же время мы договариваемся о простых, небюрократических процедурах, чтобы те, кому нужно вернуться, вернулись. Это совершенно правильный путь для выполнения большой задачи, и в этом отношении это маленький строительный блок в возводимой очень большой стене», — сказал он.

Олаф Шольц сообщил, что обсудил с Шавкатом Мирзиёевым Афганистан, агрессивную войну России против Украины, развитие Узбекистана и «демократизацию, которую необходимо продолжить».

В июне журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии ведёт тайные переговоры с Узбекистаном, чтобы получить возможность высылать на родину афганцев, не имеющих права на статус беженца, без прямых договорённостей с талибами.

По информации издания, в конце мая немецкая делегация по поручению министра внутренних дел Фезер побывала в Ташкенте, где обсудила соответствующий план с правительством Узбекистана.

«Немцы предложили узбекскому правительству конкретный план, — говорилось в публикации. — В соответствии с ним Германия могла бы доставлять афганских кандидатов на высылку чартерными рейсами в Ташкент. Оттуда граждан Афганистана перевозили бы в Кабул на самолётах частной авиакомпании KamAir. Такой маршрут призван гарантировать, что Берлину не придётся вести прямые переговоры с правительством талибов, но при этом он сможет осуществлять депортацию подлежащих высылке афганцев».

Отвечая на вопрос, будет ли упрощена депортация афганцев через Узбекистан, канцлер заявил, что «ведутся конфиденциальные дискуссии о сотрудничестве по многим направлениям».

Фото: Федеральное правительство Германии / Марвин Ибо Гюнгёр.

Шольц также отметил, что стороны обсуждали вопрос обхода санкций против России.

«Мы обсуждаем вопрос санкций со многими правительствами во многих странах мира и то, что их нельзя обходить. Для нас это принцип, и мы обсуждаем его снова и снова, чтобы добиться хорошей практики в интересах цели, которую мы преследуем с помощью санкций. В этом отношении это задача, которую мы преследуем и которая будет занимать нас ещё долгое время. Я совершенно в этом уверен», — сказал он.

Главу правительства Германии также спросили, что именно от сотрудничества с ФРГ получит Узбекистан и Казахстан, которые «Россия и Китай считают своей прямой сферой влияния».

«Что касается сотрудничества с государствами Центральной Азии, абсолютно необходимо подчеркнуть, что мы продолжим поддерживать эти страны и будем продолжать развивать политическое и экономическое сотрудничество. Это хороший сигнал для них, потому что тогда им будет легче работать над собственной независимостью и суверенитетом в регионе, что возможно только при наличии хороших партнёров. Германия для них важна», — заявил Шольц.

Напомним, в воскресенье президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил канцлера Германии Олафа Шольца в Самарканде. Здесь состоялась церемония официальной встречи главы правительства Германии.

Стороны провели переговоры в узком и расширенном формате. Запускается Школа по подготовке управленческих кадров. Шавкат Мирзиёев предложил возобновить прямые авиарейсы Lufthansa и заявил об интересе к немецкой модели дуального образования.

По итогам встречи было подписано около 10 двусторонних документов. Среди них — соглашения о партнёрстве в сферах миграции, критических минералов, транспорта, изменения климата и других.