На рынке недвижимости Узбекистана в августе зафиксировано небольшое снижение активности. Об этом говорится в обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).





По данным ЦЭИР, в прошлом месяце было зарегистрировано 22,2 тысячи сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,5% меньше по сравнению с июлем (23 тысячи).

В годовом измерении (к августу 2023 года) наблюдается более заметное снижение активности: продажи жилья упали на 20,8%, что может указывать на уменьшение интереса к покупке жилья, отмечают аналитики центра.

Наибольшее снижение операций с недвижимостью в августе наблюдалось в Сырдарьинской (-22,6%) и Хорезмской областях (-13,2%), а также в Ташкенте (-9,7%).

В Навоийской, Наманганской и Ташкентской областях за год падение продаж составило более 30% в каждом регионе.

«Вторичка»





В августе цены на вторичное жилье в Узбекистане выросли на 0,7%, а в годовом выражении — на 9,7%.

При этом значительный рост стоимости «вторички» отмечен в Хорезмской — на 21,4%, Сурхандарьинской — на 14,6%, Бухарской — на 13,4%, Кашкадарьинской областях — на 13,3%.

После двухмесячного снижения цен в Ташкенте рынок вторичного жилья стабилизируется. Средняя стоимость выросла на 0,2% — до 1128 долларов за кв. м.

В большинстве столичных районов цены на «вторичку» остались без изменения, лишь в Мирабадском и Алмазарском районах жилье стало дороже на 1,7% и 1,3% соответственно.

Ещё в трёх районах Ташкента цены немного снизились. В частности, в Шайхантахурском — на 1,1%, Сергелийском — на 0,9% и Чиланзарском районах — на 0,6%.

За год средняя цена на вторичное жилье в Ташкенте выросла на 4,2%.

Второе место по стоимости б/у жилья занимает Самаркандская область — 750 долларов за кв. м. В прошлом месяце цены в среднем снизились на 0,6%, но за год наблюдается рост в 8,3%.

Аренда жилья





В августе в Ташкенте наблюдалась стабилизация ситуации на рынке аренды жилья, где средняя цена аренды осталась на уровне 8,3 доллара за кв. м.

Это может быть обусловлено различными факторами, включая сезонные колебания в активности арендаторов, отмечается в обзоре. В частности, к началу учебного года может увеличиться спрос на аренду жилья.

Различия в стоимости аренды жилья в зависимости от района Ташкента также остаются стабильными. Высокие цены на аренду сохраняются в Мирабадском, Шайхантахурском и Яккасарайском районах, где в среднем аренда составляет около 10 доллара за кв. м.

С другой стороны, доступность аренды остаётся более привлекательной для бюджетных арендаторов, включая студентов, в Бектемирском и Сергелийском районах, где в среднем аренда будет стоить 6 доллара за кв. м.

Если в августе 2023 года аренда жилья в Ташкенте в среднем стоила почти 9 доллара за кв. м., то за год отмечено снижение на 7,3%, что указывает на общую тенденцию уменьшения этого сегмента рынка, указывают в ЦЭИР.

При этом за год съём жилья сильнее всего подешевел в Яккасарайском — на 14,8%, Яшнабадском — на 13,3%, Шайхантахурском — на 11,5% и Юнусабадском районах — на 10%.

Центробанк Узбекистана в августе опубликовал индекс потребительских настроений за второй квартал, который снизился на 0,7 пункта. Согласно опросу, доля купивших жильё сократилась с 6,2% до 5,8%, машин — с 12,3% до 10,5%. Стало также меньше желающих приобрести жильё в ближайшие месяцы.

ЦБ также сопоставил средние зарплаты населения и цены на жильё в регионах Узбекистана. Самое дорогое жильё оказалось в Самаркандской области и Ташкенте. Покупательская способность ухудшилась почти во всех регионах. «Газета.uz» посчитала, сколько годовых зарплат требуется для покупки квартиры в 50 кв. м.