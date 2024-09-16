Площадь Пушкина пересечении улиц Шота Руставели и Бабура в Яккасарайском районе Ташкента будет реконструирована. Проект положит начало реконструкции участка улицы Шота Руставели в сторону отеля Grand Mir. Презентацию проекта 14 сентября посетил корреспондент «Газеты.uz».

Нынешний вид площади.

Представитель турецкой строительной компании KOÇ Construction Бахри Сака, представляя проектные работы, отметил, что памятник, главный фонтан и все деревья на территории площадью 2,5 га останутся на своих местах, при этом здесь будут посажены новые деревья.

«Учитывая жаркий климат Ташкента, при разработке проекта мы уделили внимание созданию большего количества водных зон. Например, вокруг фонтана на площади будет сооружён навес, который протянется до памятника Пушкину и будет окружать его, навес будет и над дорожкой. Будет также создана водная стена. На планируемой детской площадке появятся водные качели — первые в Ташкенте. Мы думаем, что они обязательно понравятся детям и родителям. Для всех водных проектов в парке будет использоваться вода из фонтана, то есть вода не будет расходоваться впустую», — сказал Бахри Сака.

Бахри Сака.

Подземный туалет на площади будет сохранён, но будет отремонтирован и модернизирован. Для удобства маломобильных граждан в парке не будет ни одной лестницы.

«Мы думаем, что этот парк с водными объектами привлечёт туристов и местных жителей и станет популярным местом досуга», — добавил он.

Хоким Яккасарайского района Нилуфар Аллабергенова сообщила, что проект станет частью другого проекта — реконструкции 1,8 км улицы Шота Руставели в сторону гостиницы Grand Mir. Этот отрезок должен стать гастрономической улицей.

«Сквер Пушкина станет началом — главным центром туристической улицы, работающей в режиме 24/7. В одной части сквера будет построена парковка. Посетители смогут оставить автомобиль и с семьёй прогуляться по гастрономической улице. Ни одно дерево на территории не будет срублено или пересажено. Лишь некоторым, возможно, будет придана форма. Но обязательно будет посажено много новых деревьев», — сказала хоким.

Нилуфар Аллабергенова.

Она сообщила, что хокимият раойна выделил 20 млрд сумов ссуды инжиниринговой компании «Служба единого заказчика» при хокимияте города на реконструкцию отрезка улицы Шота Руставели.

«Компании Dizayn fabrikasi и KOÇ Construction mekanik elektrik были рекомендованы в качестве главного проектировщика и подрядчика для приведения существующих зданий и сооружений улицы в современный вид, в частности, проведения строительных и реконструкционных работ и благоустройства территории. На данный момент ведётся разработка проектно-сметной документации», — отметила хоким.

По данным, озвученным Нилуфар Аллабергеновой, сейчас на улице действуют в общей сложности 154 субъекта предпринимательства, в которых занято более 1000 человек. Улица проходит через четыре махалли (Богсарой, Конституция, Абдулла Каххар и Хамид Сулейманов), где проживает более 18,7 тысячи человек. Здесь также действуют около 70 отелей. После реализации проекта ожидается, что улицу будут посещать в среднем 67 тысяч туристов в месяц.

«Объекты услуг на гастрономическом отрезке улицы Шота Руставели будут работать круглосуточно. Здесь будут велодорожка длиной 1,6 км, 40 современных скамеек и пандусы в 10 местах, включая подземные переходы (они будут реконструированы). На протяжении 1,5 км будет создана зелёная зона, 6 автобусных остановок подвергнутся полной реконструкции. Будут также организованы туалеты и зоны Wi-Fi», — сказала Нилуфар Аллабергенова.

Для реконструкции зданий, входящих в список объектов культурного наследия, направлено обращение в Агентство культурного наследия. Реализация проекта начнётся после получения заключения агентства, сказала глава администрации района.

Ранее «Газета.uz» писала о начале проектов создания гастрономических улиц и в других районах столицы.