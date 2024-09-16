Кабинет министров Узбекистана 12 сентября издал постановление об усилении мер по обеспечению безопасности граждан, общественного порядка и предотвращению чрезвычайных ситуаций (ЧС) при проведении массовых мероприятий.

В документе отмечается, что в процессе проведения некоторых массовых мероприятий участники всё чаще совершают действия, «угрожающие общественной и гражданской безопасности».

Эти случаи требуют принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка и предотвращению возможных ЧС на местах проведения массовых мероприятий, особенно на закрытых объектах, говорится в постановлении.

Изменения в правила предусматривают следующее:

учёт условий для обеспечения безопасности граждан, охраны общественного порядка и предотвращения возможных ЧС при выборе объекта для проведения массового мероприятия, а также наличия условий для эффективной эвакуации граждан в ситуациях, несущих угрозу;

информирование зрителей и других участников о порядке, путях и направлениях эвакуации в случае ЧС;

обеспечение безопасности на входах и выходах объекта, установка физических ограждений для ограничения движения автомобилей при подъезде и входе в объект.

Согласно изменениям в Правила проведения массовых мероприятий, теперь комиссия по контролю за проведением массовых мероприятий при необходимости может создать рабочую группу, чтобы проверить безопасную работу инженерных коммуникаций при организации и проведении массового мероприятия, состояние электроснабжения и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, способы эвакуации участников и предотвращения ЧС.

Рабочая группа должна проводить обследование объекта не только в зависимости от погодных условий, но и прогнозов возникновения опасных природных явлений и техногенных аварий.

Организатор массового мероприятия обязан принять меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а при наличии таких угроз — создать условия для эффективной эвакуации граждан.

Посетителям массовых мероприятий предписывается не паниковать при чрезвычайных ситуациях, не совершать действий, препятствующих их эвакуации и выполнять законные требования администрации места проведения мероприятия, органов внутренних дел, Национальной гвардии и МЧС касательно эвакуации.

Администрация объекта проведения массовых мероприятий обязана разработать текст обращения для предотвращения паники, недопущения препятствования эвакуации при ЧС (скопление людей у проходов, дверей и в других местах), и обеспечить его доведение до граждан при возникновении подобных ситуаций.

В паспорт разрешения на проведение массовых мероприятий включается требование о том, что организатор обязан обеспечить наличие технических и специальных средств для устранения чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными природными явлениями и техногенными авариями.

В конце июня правительство после очередного инцидента запретило привлекать граждан к массовым мероприятиям путём бесплатной раздачи продуктов питания, товаров и других ценностей или продажи их по «чрезмерно заниженным» ценам.