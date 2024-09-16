В Ташкенте задержаны три человека, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью и займами. Они обманным путём завладевали имуществом граждан, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Следственное управление при ГУВД проводит расследование по уголовному делу, возбуждённому по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана (мошенничество в особо крупном размере). По делу проходят Сардор Роминов (1989 года рождения), Бахтиёр Юлдашев (1990) и Тимур Хусаинов (1993).

По данным следствия, подозреваемые предоставляли деньги под проценты, оформляя недвижимость должников на своё имя в качестве залога. Если долг и проценты не возвращались в срок, они выселяли владельцев вместе с семьями и присваивали имущество.

При этом стоимость залога превышала размер займа в 3−4 раза, а после оформления договоров гражданам выдавались меньшие суммы, чем было оговорено. Например, после заключения договора купли-продажи или залога вместо 100 тысяч долларов предоставлялось лишь 65−70 тысяч, остальная сумма удерживалась якобы на услуги риелтора и иные расходы. При этом заёмщиков вводили в заблуждение, обещая им уменьшить процентные выплаты и не тревожить в случае просрочки платежей.

К подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ГУВД призвали граждан, которые могли пострадать от действий этих лиц или которые обладают информацией об их преступной деятельности, обратиться по телефонам: 71−206−40−97 или 102, либо в Telegram: 90−976−28−21. Конфиденциальность гарантируется.