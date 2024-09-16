В социальных сетях Узбекистана несколько дней обсуждается ситуация вокруг магазина Inbazar. «Газета.uz» попыталась разобраться, что произошло и почему общественность выступает за бойкотирование магазина.

Всё началось с видео, на котором сотрудник применяет силу и наказывает молодого подопечного — тот, выбросив мусор, оттолкнул тележку к стене. Молодой человек говорит, что «сделал это не нарочно и не знал, что тележка может удариться сильно», но менеджер оскорбляет его и 10 раз ударяет по лицу и телу.

Учредитель и основатель магазина Inbazar Омадбек Холматов, находящийся за границей, сообщил, что оказался «в шоке от увиденного».

«Конечно, насилие не останется без наказания. Мы уверены, что за гнусный поступок этот мерзавец будет привлечён к законной ответственности. Мы годами стараемся, чтобы на работе и с клиентами сотрудники обращались вежливо и уважительно. Из-за того, что работают много ребят, не успели всё проконтролировать, за это мы просим прощения. Но мы против насилия и на 100% уверены, что последует законное наказание», — заявил он.

Однако вскоре появилось аудио, на котором Холматов поручает наказать сотрудника и снять это на видео.

Позже компания опубликовала видео, на котором пострадавшему сотруднику дарят автомобиль Spark и предлагают вернуться на работу с повышением должности до «заместителя старшего».

Позже в сети появились другие видео с участием Омадбека Холматова, который устраивает «самосуд» над сотрудниками. На одном из роликов он включает камеру на телефоне, просит сотрудника взять устройство и снимать, а затем избивает и оскорбляет другого работника, валит его на землю и пинает ногой.

Сам предприниматель заявил, что это 3−4-летней давности видео с «избиением 18-летнего подопечного за грубость». «Если так, то давайте опубликуем видео всех других людей, которые за свою жизнь когда-то с кем-то дрались и ссорились», — отметил он.

На другой аудиозаписи он отчитывает и оскорбляет подчинённого с использованием нецензурных выражений.

Ещё на одной записи руководитель компании вместе с двумя знакомыми пытается припугнуть бывшего работника. Холматов предлагает ему «сразиться один на один с братишкой» и просит своего знакомого ударить его.

Предприниматель заявил, что на «эмоциях» хотел припугнуть человека, который ранее «избил семью из 4 человек».

В другом ролике он предупреждает сотрудников, независимо от их возраста, что за грубое отношение с клиентами приведёт человека их возраста и веса, заставит его избить и унизить нарушителя перед всеми в магазине.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД Ташкента, в отношении сотрудника, избившего подопечного, открыто административное дело по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство). Его дело будет рассмотрено 16 сентября в Сергелийском районной суде по уголовным делам. В отношении учредителя Inbazar Омадбека Холматова ведётся доследственная проверка.

Реакция общественности

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Баходир Жалолов сначала поддержал руководителя магазина Inbazar, назвав его своим другом.

«Он может кому-то нагрубить или поругать, но я на 100% уверен, что он никому не навредит. Виновный получит своё наказание, он не останется без наказания. Я призываю всех поддержать узбекистанский бренд. Я бы попросил представителей медиа не топить хороший бренд, а поддержать его. Потому что у хороших людей — хороший бренд», — заявил он.

После критики в свой адрес он опубликовал новое обращение. Боксёр сказал, что выпустил первое видео «в спешке» и видел только хорошие качества Холматова, поэтому заступился за него.

«После того, как я увидел видео с ним, моё мнение изменилось. Оказывается, нельзя знать знаешь, что внутри у человека. Вот мне исполнилось 30 лет, я выиграл две Олимпиады, два раза чемпионат мира, но за всю жизнь никогда не поднимал руку на кого-либо. Дрался только на ринге. Я абсолютно против насилия. Пишут, что я взял деньги, но я не брал деньги, контракт с Inbazar давно закончился. Я сам против насилия, никогда это не поддержу», — сказал он.

Бывший депутат Расул Кушербаев заявил, что он, как и многие, был обманут первым видео Омадбека Холматова, который осудил насилие в своей компании. Экс-парламентарий выразил сожаление, что предприниматель пытается завоевать доверие общественности и клиентов, используя религию и имя Аллаха.

«Никому нельзя совершать самосуд независимо от того, предприниматель это или чиновник… Если сотрудник совершил ошибку, его должны наказать по закону, а не через самосуд избивать его. Я очень расстроен, поскольку думал, что такое встречается только на государственной службе, но этот случай в частном секторе уничтожил доверие. Надеюсь, больше таких предпринимателей нет», — заявил он.

Блогер Нурбек Алимов считает, что «уважающие себя люди не должны больше приближаться к Inbazar».

«Будьте сознательным потребителем. Не способствуйте процветанию бизнеса, построенного на уличных разборках, крови и топтании человеческого достоинства», — сказал он.

Основатель проекта Teacher Azam Азам Кахрамоний заявил, что «влиятельный бизнесмен с большими деньгами» должен ответить за свои действия, как это было с делом Бишимбаева в Казахстане (судебный процесс, связанный с убийством бывшим министром экономики Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей гражданской жены Салтанат Нукеновой).

«Мы не должны молчать, надо до конца следить, чтобы это дело довели до суда. То есть нужно открыть дело в суде и против основателя Inbazar Омадбека Холматова. Мы должны увидеть, чем это закончится, какое наказание он получит», — сказал он.

По его словам, он раньше встречался и работал с такими людьми, которые угрожали ему убийством. «Я боялся и не верил, что мне помогут правоохранительные органы. У меня в голове засело, что если у человека, бизнесмена есть деньги и власть, то ему ничего не сделают. Дело в этом. Нужно сломать это мышление», — заявил он.





Согласно данным ЕГРПО, компания Inbazar была зарегистрирована 7 февраля 2020 года в Ташкенте, уставной фонд — свыше 680 млн сумов. Учредителями являются Омадбек Собиржон угли Холматов (86,8%) и Хикматулла Хабибуллаевич Муратов (13,2%). Последний также является руководителем компании.