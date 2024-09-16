Сергелийский районный суд по уголовным делам Ташкента назначил административный арест охраннику и старшему менеджеру магазина Inbazar. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе столичных судов.

Согласно материалам дела, 23-летний охранник магазина Бекзод Аскаров 13 сентября оскорбил и ударил сотрудника. Старший менеджер Элмуроджон Хайдаралиев вместо того, чтобы разнять их, вместе с охранником использовал нецензурные слова и снимал процесс на видео. Ролик он отправил в группу Inbazar, где состоят 100 человек.

На суде охранник заявил, что ударил и оскорбил сотрудника «в порыве злости» и выразил сожаление о содеянном. Он сказал, что больше не будет совершать такие действия и попросил суд смягчить наказание.

Пострадавший сообщил, что не имеет претензий к самому магазину, и попросил суд принять законные меры в отношении Аскарова и Хайдаралиева.

Суд признал охранника и старшего менеджера виновными в совершении правонарушения по статье 183 Кодекса об административной ответственности (мелкое хулиганство / влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток) и назначил им 7 и 5 суток ареста соответственно. Они также будут обязаны выплатить 357 тысяч и 255 тысяч сумов за содержание в спецприёмнике.

«Газета.uz» сообщала, что охранник решил «наказать» сотрудника, который, выбросив мусор, оттолкнул тележку к стене. Молодой человек сказал, что «сделал это не нарочно и не знал, что тележка может удариться сильно», но охранник ударил его 10 раз по лицу и телу.

Учредитель и основатель магазина Inbazar Омадбек Холматов сначала сообщил, что был «в шоке от увиденного». Но вскоре появился целый ряд роликов, на которых он сам устраивает «самосуд» над сотрудниками.