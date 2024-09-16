17−20 сентября в выставочном комплексе CAEx в Ташкенте пройдёт очередная неделя информационно-коммуникационных технологий ICTWEEK Uzbekistan 2024.

Ежегодное мероприятие, проводимое уже 20 лет (с 2004 года), служит площадкой для обмена опытом, демонстрации последних достижения отрасли, обсуждения имеющихся проблем и путей их решения.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Рустам Каримжонов, для участия в мероприятии зарегистрировалось более 1000 зарубежных гостей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

В церемонии открытия недели примут участие руководители Минцифры и других министерств, представители иностранных организаций, а также партнёров мероприятия — Invest Qatar, DataWolt, Dell, Uzum, ZTE, Huawei и IT Park.

Среди участников будут в том числе «владельцы и представители компаний стоимостью от 100 млн до более 1 млрд долларов США», отметил замминистра.

Одно из главных событий недели — выставка ICT Expo — займёт территорию в 2 раза больше прошлогодней — 10 тысяч кв. м. Количество участников также выросло в 2,5 раза — до 250, зарубежных участников также будет в 2,5 раза больше.

На выставке разместятся национальные павильоны таких стран, как Япония, Южная Корея, Китай, Катар, Латвия со своими ведущими IT-компаниями.

«В этом году выставка проводится исключительно на средства самих участников, а также иностранных и местных инвесторов. Средства госбюджета или подведомственных организаций Министрества цифровых технологий не привлекались», — сказал Рустам Каримжонов.

«Для удобства посетителей в период с 17 по 20 сентября в комплекс CAEx и обратно будут запущены бесплатные автобусы из разных точек города», — рассказал заместитель Рустам Каримжонов.

Они будут отправляться каждый час с 9:00 до 18:00 от IT Park Uzbekistan (улица Ибрагима Муминова, 4), гостиницы «Узбекистан», станций метро «Дустлик» и «Буюк ипак йули» (улица Мухаммада Юсуфа, бывшая Дагестанская), а также с Северного вокзала.

Некоторые мероприятия Недели ИКТ (программа)

Конференция «Shared Services & Offshore Outsourcing» — на ней будут представлены возможности и условия для иностранных компаний в Узбекистане, льгот, многоязычной рабочей силы, программ поддержки бизнеса.

Конференция «Женщины в IТ: возможности и вызовы» — цель мероприятия — вдохновить и поддержать женщин, стремящихся к успешной карьере в сфере IT, обсуждение стратегий преодоления препятствий и достижения высоких результатов. В рамках конференции состоится презентация журнала «IT Ladies Uzbekistan», рассказала советник министра цифровых технологий Камола Собирова. Он обещает быть интересным как для специалистов сферы, так и для женщин и девушек, желающих войти в отрасль ИКТ.

Конкурс «She Loves Tech».

Саммит «Startup & Venture» — включает в себя форумы по венчурному финансированию, аутсорсингу и искусственному интеллекту, встречи с инвесторами, возможности представить свой стартап и познакомиться с опытом ведущих экспертов.

Конкурс «Startup pitch».

Конференция «Цифровое правительство: вызовы и планы на будущее».

Узбекско-латвийский форум — темы включают политику ИКТ и цифровое правительство, цифровые навыки и образование, искусственный интеллект и другие.

Корейско-узбекский форум сотрудничества в сфере IT — включает презентации IT-компаний двух стран, B2B-встречи и нетворкинг.

Форум искусственного интеллекта.

Форум «IT-образование и фрилансинг».

GameDev день.