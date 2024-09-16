Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник в Самарканде приняли участие в онлайн-церемонии запуска совместной Школы подготовки управленческих кадров. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Проект реализован Академией государственного управления и Агентством развития государственной службы при президенте Узбекистана совместно с Фондом Ханнса Зайделя и Баварской школой государственного управления.





Цели школы, которая базируется в Ташкенте, — развитие потенциала управленческих кадров в регионах Узбекистана в области социально-экономического развития, привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий.

В Самарканде Шавкат Мирзиёев и Олаф Шольц также провели встречу с представителями ведущих компаний и банков двух стран.

В мероприятии участвовали парламентский госсекретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Михаэль Келлнер, управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, руководители и представители компаний KNAUF, CLAAS, Mangold Consulting, Gunter Papenburg, Siemens Energy, Linde Group, Aurubis, FALK PORSCHE, Metso, Edison technologies, Ernst Klett, Siemens Healthineers, Herrenknecht, DB Engineering & Consulting, Svevind Energy Group, Rhenus, HMS Bergbau, Textima, а также банков KfW Development Bank, AKA Bank и других.





Обсуждалась реализация совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов в рамках принятой стратегической Программы промышленного и технологического партнёрства с ведущими компаниями и банками Германии.

Приоритетными сферами партнёрства обозначены промышленная кооперация в области «зелёной энергетики», химической отрасли, производстве «зелёного водорода», машиностроения, электротехнической, текстильной, фармацевтической промышленности и других сферах.





Немецкие компании также будут участвовать в освоении месторождений критических минеральных ресурсов в Узбекистане и их глубокой переработке, выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в Германию и на рынки третьих стран.

Среди основных направлений также — модернизация объектов энергетической, транспортно-коммуникационной, коммунальной, туристической инфраструктуры, участие в программе приватизации промышленных и сервисных предприятий, а также реализация социально значимых проектов в сфере здравоохранения, образования и экологии в Узбекистана.