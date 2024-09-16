Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к сильнейшему за последние два десятилетия наводнению в Центральной Европе, передаёт Reuters.

Сильнее всего за прошедшие выходные пострадали приграничные районы между Чехией и Польшей. Вода затопила тысячи домов, в некоторых районах смыло мосты.

Из-за разгула стихии в Австрии, Польше, Чехии и Румынии погибли по меньшей мере 15 человек. Больше всего жертв — в Румынии, там погибли шесть человек.

Власти Нижней Австрии объявили всю территорию региона «зоной бедствия», более 1000 домов были эвакуированы. В столице Австрии Вене наблюдаются перебои в работе общественного транспорта.

Город Литовел в Чехии, расположенный в 230 км от Праги, оказался под водой примерно на 70%. В самом центре Праги были установлены противопаводковые сооружения. Всего по стране эвакуировали более 12 тысяч человек.

В Польше ввели режим стихийного бедствия. «После консультаций с компетентными министрами и службами я поручил приготовить распоряжение Совета министров о введении режима стихийного бедствия», — объявил премьер-министр страны Дональд Туск.

Власти Венгрии и Словакии ожидают, что в ближайшие дни уровень воды в реке Дунай приблизится к рекордно высокому уровню. Глава МВД Венгрии Шандор Пинтер заявил, что в состоянии готовности на случай наводнения находятся 12 тысяч солдат.