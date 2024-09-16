Политика

Узбекистан является для Германии очень важным партнёром, в том числе на ближайшее будущее, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отдельно отметил подписанное между странами миграционное соглашение, а также рассказал, какие вопросы поднимались во время переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Президент Узбекистана и канцлер Германии в Самарканде провели встречу с представителями ведущих компаний и банков двух стран и церемонии запуска совместной Школы подготовки управленческих кадров.

Узбекистан стал 18-й страной, с которой США подписали соглашение, предусматривающее расширение обмена информацией и борьбы с угрозами. В ходе визита в США глава Таможенного комитета Узбекистана, помимо Вашингтона, посетил границу с Мексикой.

Экономика

По итогам августа число сделок купли-продажи жилья в Узбекистане сократилось на 3,5% за месяц и на 20,8% за год. Цены на вторичное жильё в Ташкенте начали расти после двухмесячного снижения — стоимость «вторички» в столице в среднем составляет 1128 долларов за кв. м.

17−20 сентября в Ташкенте пройдёт очередная неделя ICTWEEK Uzbekistan 2024. Она включит выставку ICT Expo, которая в этом году по площади увеличилась в 2 раза, ряд конференций и форумов, конкурсы и другие мероприятия. Из разных частей города запустят бесплатные автобусы.

Общество

Хокимият Яккасарайского района Ташкента представил проект реконструкции площади Пушкина, разработанный KOÇ Construction. Здесь планируется увеличить количество фонтанов и высадить новые деревья. Далее реконструкция затронет 1,8-км участок улицы Шота Руставели, который станет гастрономическим.

Вокруг магазина Inbazar, где сотрудник избил другого, несколько дней не утихают обсуждения. Основатель компании осудил насилие, но оказалось, что он сам применял силу и угрожал работникам. В сети звучат призывы к бойкоту. Суд назначил двух сотрудникам 7 и 5 суток ареста.

В Ташкенте трое мужчин обвиняются в том, что обманом завладевали недвижимостью граждан, оформляя её на себя в качестве залога за займы. Залог превышал размер займа в 3−4 раза, а заёмщикам выдавались меньшие суммы, чем оговаривалось. Все трое помещены под стражу.

Погода на неделе будет тёплой и преимущественно сухой, с дневной температурой до +30 градусов. Во вторник и четверг в ряде регионов возможны кратковременные дожди.

Правительство Узбекистана внесло изменения в Правила проведения массовых мероприятий. Они направлены на усиление мер по обеспечению безопасности граждан, общественного порядка и предотвращению чрезвычайных ситуаций при проведении таких мероприятий.

Спорт

Мужская сборная Узбекистана по шахматам в пятом туре шахматной олимпиады в Будапеште одержала победу над Молдовой после поражения в предыдущем туре. Женская сборная потерпела первое поражение в матче с Грузией.

Мир

Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к сильнейшему наводнению в Центральной Европе: погибли не менее 15 человек, затоплены тысячи домов. В Польше введён режим стихийного бедствия.

Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. Подозреваемый задержан, ФБР расследует предполагаемую попытку покушения на экс-президента — вторую за последние два месяца.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии поддержал мирный план Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что дальнейшая эскалация войны приведёт к «непоправимым последствиям», а «соседние народы должны жить в мире».

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