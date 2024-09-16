Политика
«Узбекистан для нас — важный партнёр» — канцлер Германии
Узбекистан является для Германии очень важным партнёром, в том числе на ближайшее будущее, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отдельно отметил подписанное между странами миграционное соглашение, а также рассказал, какие вопросы поднимались во время переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым.
Мирзиёев и Шольц запустили Школу подготовки управленческих кадров
Президент Узбекистана и канцлер Германии в Самарканде провели встречу с представителями ведущих компаний и банков двух стран и церемонии запуска совместной Школы подготовки управленческих кадров.
Таможни Узбекистана и США подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи
Узбекистан стал 18-й страной, с которой США подписали соглашение, предусматривающее расширение обмена информацией и борьбы с угрозами. В ходе визита в США глава Таможенного комитета Узбекистана, помимо Вашингтона, посетил границу с Мексикой.
Экономика
Активность на рынке жилья в августе снизилась, цены на «вторичку» немного выросли
По итогам августа число сделок купли-продажи жилья в Узбекистане сократилось на 3,5% за месяц и на 20,8% за год. Цены на вторичное жильё в Ташкенте начали расти после двухмесячного снижения — стоимость «вторички» в столице в среднем составляет 1128 долларов за кв. м.
ICTWEEK Uzbekistan 2024 откроется в Ташкенте 17 сентября
17−20 сентября в Ташкенте пройдёт очередная неделя ICTWEEK Uzbekistan 2024. Она включит выставку ICT Expo, которая в этом году по площади увеличилась в 2 раза, ряд конференций и форумов, конкурсы и другие мероприятия. Из разных частей города запустят бесплатные автобусы.
Общество
Площадь Пушкина и часть ул. Шота Руставели в Ташкенте ждёт реконструкция (фото)
Хокимият Яккасарайского района Ташкента представил проект реконструкции площади Пушкина, разработанный KOÇ Construction. Здесь планируется увеличить количество фонтанов и высадить новые деревья. Далее реконструкция затронет 1,8-км участок улицы Шота Руставели, который станет гастрономическим.
Скандал вокруг магазина Inbazar, где избивали сотрудников. Главное
Вокруг магазина Inbazar, где сотрудник избил другого, несколько дней не утихают обсуждения. Основатель компании осудил насилие, но оказалось, что он сам применял силу и угрожал работникам. В сети звучат призывы к бойкоту. Суд назначил двух сотрудникам 7 и 5 суток ареста.
В Ташкенте задержаны трое подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью
В Ташкенте трое мужчин обвиняются в том, что обманом завладевали недвижимостью граждан, оформляя её на себя в качестве залога за займы. Залог превышал размер займа в 3−4 раза, а заёмщикам выдавались меньшие суммы, чем оговаривалось. Все трое помещены под стражу.
На неделе сохранится тёплая погода
Погода на неделе будет тёплой и преимущественно сухой, с дневной температурой до +30 градусов. Во вторник и четверг в ряде регионов возможны кратковременные дожди.
В правила проведения массовых мероприятий внесены изменения
Правительство Узбекистана внесло изменения в Правила проведения массовых мероприятий. Они направлены на усиление мер по обеспечению безопасности граждан, общественного порядка и предотвращению чрезвычайных ситуаций при проведении таких мероприятий.
Спорт
Шахматисты Узбекистана на олимпиаде реабилитировались, шахматистки потерпели первое поражение
Мужская сборная Узбекистана по шахматам в пятом туре шахматной олимпиады в Будапеште одержала победу над Молдовой после поражения в предыдущем туре. Женская сборная потерпела первое поражение в матче с Грузией.
Мир
В Центральной Европе сильное наводнение, погибли не менее 15 человек
Проливные дожди, вызванные штормом «Борис», привели к сильнейшему наводнению в Центральной Европе: погибли не менее 15 человек, затоплены тысячи домов. В Польше введён режим стихийного бедствия.
В США расследуют новую предполагаемую попытку покушения на Дональда Трампа
Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США Дональд Трамп играл в гольф, произошла стрельба. Подозреваемый задержан, ФБР расследует предполагаемую попытку покушения на экс-президента — вторую за последние два месяца.
Токаев поддержал мирный план Бразилии и Китая по Украине
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии поддержал мирный план Бразилии и Китая по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что дальнейшая эскалация войны приведёт к «непоправимым последствиям», а «соседние народы должны жить в мире».
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