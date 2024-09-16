Председатель Таможенного комитета Узбекистана Акмалхужа Мавлонов и комиссар Погранично-таможенной службы США Трой Миллер 13 сентября провели переговоры в Вашингтоне. Как сообщила пресс-служба ТК, это была первая встреча такого формата с момента установления двумя странами дипломатических отношений 32 года назад. По итогам переговоров было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи.

За последние шесть лет торговля между Узбекистаном и США выросла на 48%, а за первые восемь месяцев текущего года — на 64%. Однако эти показатели не соответствуют имеющемуся потенциалу и возможностям двух стран, говорится в сообщении.

Поскольку расширение торговли зависит от сотрудничества и обмена информацией между таможнями, основное внимание на переговорах было уделено мониторингу рисков на таможне, цифровизации таможенных процедур и эффективному использованию людских ресурсов.

В рамках подписанного соглашения стороны намерены расширить сотрудничество в обмене таможенной информацией и борьбе с легализацией преступных доходов, избежанием уплаты таможенных платежей, торговлей наркотиками, людьми и транснациональными преступными группами.

В сообщении отмечается, что США до этого подписали подобное соглашение всего с 17 странами из около 200 государств мира.

Акмалхужа Мавлонов и Трой Миллер также обсудили вопросы привлечения специалистов таможни США по таргетированию и повышению квалификации таможенников Узбекистана в США.

В ходе визита делегация ТК Узбекистана посетила Национальный таргетинговый центр (занимается выявлением пассажиров и грузов, представляющих угрозу безопасности страны), Кинологическую академию, международный аэропорт Сан-Антонию в Техасе, автомобильный пограничный таможенный пост World Trade Bridge в Ларедо, а «также международный железнодорожный пункт пропуска «Техас-Мексика».