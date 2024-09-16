Шахматисты Узбекистана в пятом туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште 15 сентября реабилитировались после поражения в предыдущем матче, а женская сборная потерпела первую неудачу.

Представители мужской сборной в первом туре победили соперников из Тринидада и Тобаго со счётом 3,5:0,5. Такой же счёт был зафиксирован против команды Египта и Хорватии во втором и третьем турах. В четвёртом туре они уступили Вьетнаму (1:3).

В пятом туре Узбекистану (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) противостояла сборная Молдовы (2542, 34-е место), которая победила Гаити, Уэльс и ОАЭ, но уступила Азербайджану.

Нодирбек Абдусатторов победил Ивана Скицко (партия), Жавохир Синдаров превзошёл Виорела Бологана, а Шамсиддин Вохидов расправился с Виорелом Иордэкеску. Нодирбек Якуббоев сыграл вничью с Егором Лашкиным.

Женская сборная Узбекистана (рейтинг — 2176, стартовый номер — 34) в последних двух встречах одержала победы над соперницами выше рейтингом — Венгрией (2320, 14) и Болгарией (2355, 12). В пятом туре ей противостояла сборная Грузии (2462, 2-е место) — одна из фавориток турнира.

В этот раз узбекистанки потерпели поражение с небольшой разницей. 14-летняя Афруза Хамдамова сыграла вничью с одной из сильнейших шахматисток мира, 37-летней Наной Дзагнидзе, Нилуфар Якуббоева — c Лелой Джавахишвили, Умида Омонова — с Нино Бациашвили.

Маржона Маликова в решающей партии уступила Беле Хотенашвили. Узбекистанка имела лишнее качество, но без двух пешек и с худшей позицией.

На данный момент только у трёх команд среди женщин 10 баллов из 10 — Индия, Армения и Монголия. Женская сборная Узбекистана опустилась на 15-ю позицию, но впереди ещё 6 туров.

Среди мужчин 100-процентный результат у Индии, Китая, Вьетнама и Венгрии. Мужская сборная Узбекистана поднялась на 7-е место.





В шестом туре мужская сборная сыграет с Израилем, женская — с Нидерландами.

Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую команду — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.