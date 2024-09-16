14−15 сентября на территории уникального природного объекта — солончака Барсакельмес в Каракалпакстане (остров в Аральском море) прошёл международный экомарафон «Вклад в будущее нашей планеты». Его организаторами выступили Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и школа бега ProRun.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии, в марафоне приняли участие 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран, в том числе из Узбекистана, Индии, Кении, Того, Судана, Иордании, Испании, Канады, Дании, Беларуси и России.

Среди участников были Фарах Маджид, амбассадор Nike, популяризирующая бег среди женщин-мусульманок, и Гани Сулейман, представляющий Adidas.

Программа двухдневного мероприятия включила в себя проживание в юртовом лагере, культурную программу, этно-шоу, экскурсию по солончаку Барсакельмес, марафон с дистанцией 42 км, полумарафон с дистанцией 21 км и забеги на расстоянии 5 и 10 км.

Организаторы надеются, что марафон на Барсакельмес станет ежегодным событием.

Фото

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии

барсакельмес, каракалпакстан, минэкологии