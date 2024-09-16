14−15 сентября на территории уникального природного объекта — солончака Барсакельмес в Каракалпакстане (остров в Аральском море) прошёл международный экомарафон «Вклад в будущее нашей планеты». Его организаторами выступили Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и школа бега ProRun.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии, в марафоне приняли участие 250 профессионалов и любителей бега из 11 стран, в том числе из Узбекистана, Индии, Кении, Того, Судана, Иордании, Испании, Канады, Дании, Беларуси и России.

Среди участников были Фарах Маджид, амбассадор Nike, популяризирующая бег среди женщин-мусульманок, и Гани Сулейман, представляющий Adidas.

Программа двухдневного мероприятия включила в себя проживание в юртовом лагере, культурную программу, этно-шоу, экскурсию по солончаку Барсакельмес, марафон с дистанцией 42 км, полумарафон с дистанцией 21 км и забеги на расстоянии 5 и 10 км.

Организаторы надеются, что марафон на Барсакельмес станет ежегодным событием.

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