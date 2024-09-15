Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 15 сентября прибыл в Узбекистан с официальным визитом впервые за 22 года. В аэропорту Самарканда его встретил вице-премьер Жамшид Ходжаев.

Президент Шавкат Мирзиёев ожидал высокопоставленного гостя на площади Регистан.

Канцлера ознакомили с историческими фактами строительства этого комплекса, особенностями архитектурных решений и декора, знаковыми событиями и личностями, связанными с этим местом, а также культурным наследием узбекского народа.

Шавкат Мирзиёев и Олаф Шольц сделали совместное фото на фоне ансамбля Регистан.

После этого состоялась церемония официальной встречи канцлера Германии. На площади перед зданием конгресс-центра был выстроен почётный караул. Военный оркестр исполнил гимны двух стран.

Шавкат Мирзиёев и Олаф Шольц обошли строй почётного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.

Видео

Как пишет Reuters, Олаф Шольц отправится с первыми визитом в Казахстан и Узбекистан, поскольку Берлин ищет новые рынки и источники энергии и полезных ископаемых в связи с войной России против Украины. Кроме того, по данным немецких СМИ, Германия планирует подписать с Узбекистаном миграционное соглашение.