Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 сентября в Самарканде провёл переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в узком формате и с участием делегаций, сообщила пресс-служба главы государства

Шавкат Мирзиёев отметил «историческую значимость» визита федерального канцлера Германии в Узбекистан — это первый визит такого уровня за 22 года.

«Рассматриваем это как подтверждение вашего особого внимания к дальнейшему развитию многогранных узбекско-германских отношений и поддержки необратимых реформ в Новом Узбекистане», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.





В 2023 году товарооборот между двумя странами превысил 1 млрд евро. С начала года в экономику Узбекистана поступили инвестиции компаний Германии на сумму 800 млн евро, говорится в сообщении.

В июне в Ташкенте прошло восьмое заседание узбекско-германского делового совета.

Шавкат Мирзиёев дал высокую оценку проектам финансово-технического содействия по линии банка KfW и Германского общества по международному сотрудничеству.

Важным событием в культурной сфере он назвал проведение в прошлом году выставки культурного наследия Узбекистана в Новом музее Берлина, которую посетили свыше полумиллиона жителей и гостей столицы Германии.

Этим летом в Самарканде планируется открытие Высшей школы медицинских наук имени Авиценны и Генриха Шиппергеса.

Стороны выступили за продолжение активных контактов по линии парламентов, правительств, министерств иностранных дел.

Внешнеполитическим ведомствам поручено рассмотреть вопросы повышения уровня узбекско-германских отношений, проводить регулярные консультации по международной и региональной проблематике, в том числе по ситуации в Афганистане.

К нынешнему саммиту была подготовлена стратегическая Программа промышленного и технологического партнёрства. На проработке находятся проекты кооперации с ведущими компаниями и банками Германии на сумму порядка 9 млрд евро.

Они охватывают такие направления, как «зелёная» энергетика, химическая отрасль, освоение критических материалов, машиностроение, текстильная промышленность, производство стройматериалов и многие другие.

Среди наиболее значимых отмечены проекты строительства парогазовых электростанций в регионах страны с компанией Siemens Energy, «метанольного острова» и производство «зелёного» аммиака с Linde Group, освоения крупного месторождения меди с участием KfW Ipex-Bank, добыча меди и производство кабельной продукции с Giga Fiber, выпуск углеродного волокна с AMK Global, чёрной сажи и водорода с Guesscon и многие другие.

Запланирован ряд новых проектов локализации насосных систем, возобновляемой энергетики, по выпуску медицинских изделий, созданию логистических центров.

Мирзиёев и Шольц подчеркнули важность подписываемых в ходе визита соглашений по сотрудничеству в сфере критических сырьевых ресурсов и изменения климата.

Узбекистан выразил интерес в участии в Климатическом клубе, созданном по инициативе правительства Германии.

Стороны также уделили внимание вопросам транспорта и логистики, развития системы эффективных наземных и воздушных маршрутов, снижения транспортных издержек.

Шавкат Мирзиёев также предложил рассмотреть вопрос возобновления прямых полётов авиакомпании Lufthansa в страну.

Расширяются партнёрские отношения между регионами Узбекистана и Германии. С начала года страну посетили представители двух федеральных земель Германии. До конца года ожидаются визиты делегаций Берлина, Баварии и Тюрингии.





В ходе визита Олафа Шольца также подписывается соглашение в области трудовой миграции, направленного на организацию прозрачного и системного сотрудничества в этой сфере.

Предложено на уровне ответственных ведомств разработать «дорожную карту» практического взаимодействия в подготовке и направлении востребованных специалистов Узбекистана в Германию.

Узбекистан рассматривает внедрение германской модели дуального образования в регионах. Для развития образовательного и научного обмена между ведущими университетами предложено запустить Форум вузов двух стран.

Узбекистанская сторона выразила готовность создать все условия для реализации совместных программ, открытия факультетов и филиалов высших учебных заведений Германии.

В рамках визита также состоится запуск совместной Школы по подготовке управленческих кадров.

Президент Узбекистана подчеркнул высокий интерес молодёжи страны к немецкому языку, который изучают почти 300 тысяч молодых людей. В качестве примера приведена недавняя победа школьницы из Андижана Районы Ибрагимовой на Всемирной олимпиаде по немецкому языку.

Германская сторона заявила, что готова содействовать расширению программ изучения языка и подготовки преподавателей в регионах страны.

Предложено также возобновить работу Смешанной комиссии по культурному сотрудничеству.