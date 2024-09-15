На скважине №604 месторождения «Мустакилликнинг 25 йиллиги» (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области, где с 1 сентября происходила утечка сероводорода, в 16.50 воскресенья был завершён процесс глушения. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба компании Eriell.

С целью заглушения скважины «была осуществлена наводка и установка дополнительного блока противовыбросового оборудования. Проведена подготовка и обвязка устья скважины для глушения. Скважина загерметизирована и заглушена», говорится в сообщении.

«Плановая ликвидация последствий инцидента происходила под контролем специально созданного штаба. С целью профессиональной оценки ситуации на место был организован приезд экспертов из Узбекистана, а также России и США», — отметили в компании.





В Eriell подчеркнули, что «на протяжении всего процесса ликвидации последствий угрозы для населения не существовало». Ранее сообщалось об эвакуации местных жителей.

«Все необходимые мероприятия проводились совместно с Узбекской военизированной частью по противофонтанной и газовой безопасности, МЧС Республики Узбекистан и Государственной инспекцией „Саноатконтехназорат“. Работы проводились при полном обеспечении всей необходимой техникой и оборудованием», — отмечается в сообщении.





«С начала происшествия были приняты все необходимые меры. В частности, в окружающих населённых пунктах были установлены посты для замера и мониторинга состояния воздушной среды. Анализ показал, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не наблюдается», — заявили в компании.

В ходе аварийных работ были проведены очистка рабочей площадки буровой установки, кустовая площадка была подготовлена для полноценной установки и использованию специализированной техники и оборудования.





«Освоение месторождения „Мустакиллик-25“ отличается особой сложностью, здесь используется международный опыт и принимаются усиленные меры безопасности, в том числе постоянный инструктаж персонала. Добыча углеводородов становится всё более сложной задачей, которая постоянно требует нового опыта и навыков», — отметили в Eriell.

«Газета.uz» направила запрос в компанию касательно причин аварии, суммы ущерба и источников его возмещения.

Ранее сообщалось о том, что жители близлежащих районов жаловались на сильный запах и ухудшение здоровья.