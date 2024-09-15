В Узбекистане ещё 177 проектов в рамках «Инициативного бюджета» получат финансирование, сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

В частности:

56 проектов получат деньги за счёт дополнительных средств местного бюджета;

25 проектов, по которым не хватило до 20% средств от стоимости проекта;

96 проектов, набравших много голосов, но не победивших из-за численности населения в махаллях.

Всего на финансирование этих проектов выделят 143,1 млрд сумов. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

31 августа на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам инициативного бюджетирования за второй сезон 2024 года. От жителей 9447 махаллей поступило 27474 инициатив (в предыдущем сезоне было 35575), из них одобрены 23318 (28919).

Победителями признаны 1772 проекта в 1534 махаллях на сумму 2,14 трлн сумов.

Больше всего голосов набрали проекты по строительству и ремонту внутренних дорог — 718, ремонт школ и развитие их материально-технической базы — 418, ремонт медицинских учреждений и развитие их материально-технической базы — 283, ремонт других образовательных учреждений — 69 и другие.

Напоминаем, победители первого сезона «Инициативного бюджета» 2024 года были объявлены в апреле. Победили 2770 проектов (из 28,9 тысячи, одобренных к голосованию), на которые направили 3,3 трлн сумов. В голосовании тогда приняли участие 11,7 миллиона человек.

Бывшая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование — это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по расходованию определённой части бюджетных средств. Эта практика распространена во многих странах мира, включая США, Бразилию и Южную Корею.