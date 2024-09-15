По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и канцлера Германии Олафа Шольца в Самарканде в воскресенье была подписана Совместная декларация, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

германия, олаф шольц

В рамках официального визита канцлера также были подписаны 8 двусторонних документов:

  • межправительственное Соглашение о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности;
  • межправительственная Декларация о сотрудничестве в области ветеринарии и животноводства;
  • межправительственная Декларация о сотрудничестве в области устойчивого использования водных ресурсов в рамках инициативы «Зелёная Центральная Азия»;
  • Совместная декларация о сотрудничестве в области критических минералов;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта;
  • Меморандум о сотрудничестве в области изменения климата в рамках Парижского соглашения.

Кроме того, принята Программа по технологическому партнёрству и промышленной кооперации на 2024−2026 годы, а также заключён пакет соглашений и контрактов на уровне ведущих предприятий Узбекистана и Германии.

германия, олаф шольц

Президент Шавкат Мирзиёев в преддверии предстоящей в понедельник встречи с деловыми кругами Германии приветствовал представителей ведущих инвестиционных, промышленных и торговых компаний этой страны, которые сопровождают канцлера Олафа Шольца.

Реклама на Газета.uz