Шахматисты Узбекистана в четвёртом туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште 14 сентября потерпели первое поражение, а женская сборная продолжила побеждать.

Представители мужской сборной в первом туре победили соперников из Тринидада и Тобаго со счётом 3,5:0,5. Такой же счёт был зафиксирован против команды Египта и Хорватии во втором и третьем турах.

Michal Walusza / FIDE.

Фото: UzChess / Telegram

В четвёртом туре узбекистанцы (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) уступили сборной Вьетнама (2593, 21-е место) — 1:3.

Нодирбек Абдусатторов сыграл вничью c Ле Куанг Льемом (партия), а Жахонгир Вахидов — с Чан Туан Минем. Жавохир Синдаров потерпел поражение от Ле Туан Миня.

Нодирбек Яккубоев пытался перейти в атаку в ничейной позиции, чтобы спасти матч, однако проиграл Нгуен Нгок Чыонг Шону.

Афруза Хамдамова. Нодира Нодиржанова. Малика Маржонова. Умида Омонова.

Фото: UzChess / Telegram

Женская сборная Узбекистана снова одержала победу над соперником выше рейтингом — Болгарией (до этого была Венгрия). Маржона Маликова, Умида Омонова и Нодира Нодиржанова завершили свои партии вничью. Счёт после трёх партий составлял 1,5:1,5.

Исход встречи снова решался в партии 14-летней Афрузы Хамдамовой (рейтинг — 2313), которая была точна в ладейном эндшпиле и одержала победу на первой доске против 45-летней Антоанеты Стефановой (2416).

У Хамдамовой четыре победы в четырёх партиях. В онлайн-рейтинге она уже прибавила 29,8 очков.

На данный момент только у 7 команд среди женщин 8 баллов из 8 — Китай, Индия, США, Армения, Казахстан, Монголия и Узбекистан, который занимает шестую позицию.

Мужская сборная, которая опустилась на 15-е место, в пятом туре сыграет с Молдовой. Женской сборной будет противостоять Грузия.





Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую команду — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.