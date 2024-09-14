Тыквенные булочки с начинкой
Форма этих булочек и удивляет, и восхищает, и вызывает умиление. Они как символ осени.
Американский тыквенный пирог
Традиционный классический пирог американской кухни с тыквой на песочном тесте.
Тыквенная зебра
Яркая, нежная, по-настоящему осенняя творожно-тыквенная зебра понравится даже тем, не любит тыкву.
Тыквенное печенье с шоколадом
Невероятно лёгкое, мягкое, нежное и очень вкусное ароматное печенье.
Тыквенный синнабон
Эти булочки получаются нежными, мягкими, да ещё и яркими, как солнышко.
Низкокалорийные тыквенные вафли
Тыква придаёт вафлям особый аромат, но при этом его вкус незаметен.
Тыквенный кекс с апельсиновым соусом
Плотный и влажный тыквенный кекс начинает играть по-новому с ароматной цитрусовой заливкой.
Тыквенные пончики
Ароматный, осенний рецепт пончиков, который вам обязательно понравится.