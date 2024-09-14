Тыквенные булочки с начинкой





Форма этих булочек и удивляет, и восхищает, и вызывает умиление. Они как символ осени.

Американский тыквенный пирог





Традиционный классический пирог американской кухни с тыквой на песочном тесте.

Тыквенная зебра





Яркая, нежная, по-настоящему осенняя творожно-тыквенная зебра понравится даже тем, не любит тыкву.

Тыквенное печенье с шоколадом





Невероятно лёгкое, мягкое, нежное и очень вкусное ароматное печенье.

Тыквенный синнабон





Эти булочки получаются нежными, мягкими, да ещё и яркими, как солнышко.

Низкокалорийные тыквенные вафли





Тыква придаёт вафлям особый аромат, но при этом его вкус незаметен.

Тыквенный кекс с апельсиновым соусом





Плотный и влажный тыквенный кекс начинает играть по-новому с ароматной цитрусовой заливкой.

Тыквенные пончики





Ароматный, осенний рецепт пончиков, который вам обязательно понравится.