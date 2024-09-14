В городе Индже провинции Канвондо Республики Корея во второй раз прошли Международные соревнования по научно-боевой подготовке. В них приняли более 500 военнослужащих из Южной Кореи, США, Австралии, Камбоджи и Узбекистана. Ещё девять команд были наблюдателями.





Команда Министерства обороны Узбекистана во второй раз приняла участие в соревнованиях и, показав высокий результат, стала победителем, сообщили в пресс-службе министерства. В прошлом году Узбекистан также был победителем соревнований.





Команды участвовали в соревнованиях путём жеребьёвки. Каждая команда должна была разработать оперативный план и выполнить обязательства по национальному соглашению, показав навыки и опыт, необходимые для совместных действий подразделений.





Оценки командам выставлялись по полноте выполнения задач, уровню «выживания», соблюдению правил ведения боевых действий и анализу соответствия боевых действий тактической обстановке.

Второе место заняла первая команда Южной Кореи, третье — команда США и вторая команда Южной Кореи.

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