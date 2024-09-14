Указом президента старший советник юстиции Исроил Мирджамалович Адхамов назначен заместителем генерального прокурора Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

До назначения он занимал должность советника директора Национального агентства социальной защиты при президенте.

Сообщается, что Адхамов ранее занимал различные ответственные должности в органах прокуратуры.

На совещании 11 сентября глава государства анонсировал введение новой должности заместителя генпрокурора для мониторинга работы по социальной защите и борьбе с бедностью.

Новый замгенпрокурора каждую неделю будет посещать минимум один район, проверять достоверность включения и исключения бедных семей из реестра, а также мониторить, доходят ли средства, выделяемые малообеспеченным семьям, до своих адресатов.