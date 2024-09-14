Шахматисты Узбекистана одержали победы в третьем туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште 13 сентября.

Представители мужской сборной в первом туре победили соперников из Тринидада и Тобаго со счётом 3,5:0,5. Такой же счёт был зафиксирован против команды Египта во втором туре.

Фото: UzChess / Telegram

В третьем туре узбекистанцы (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) превзошли сборную Хорватии (2572 и 27-е место) — 3,5:0,5.

Нодирбек Абдусатторов победил Анте Бркича (партия), Жавохир Синдаров без проблем справился с Леоном Ливаиком, а Шамсиддин Вохидов в последней партии превзошёл Кожула Зденко. Нодирбек Яккубоев сыграл вничью с Сашей Мартиновичем.

Фото: UzChess / Telegram

Женская сборная Узбекистана (2176, 34-е место) одержала тяжёлую победу над хозяйкой турнира Венгрией (2320, 14-е место) — 2,5:1,5.

Маржона Маликова сыграла вничью с Петрой Папп, Умида Омонова победила Юлианну Тербе, а Нилуфар Якуббоева уступила Хоанг Тхань Чанг. Счёт после трёх партий — 1,5:1,5.

Исход встречи решался в партии 14-летней Афрузы Хамдамовой и 17-летней Жокы Гаал. Венгерская шахматистка после первой половины встречи имела преимущество, однако узбекистанка постепенно перехватила инициативу и в ладейном эндшпиле смогла вырвать победу, поскольку соперница не могла остановить проходные пешки.

По итогам трёх игровых дней мужская сборная Узбекистана располагается на третьем месте, женская — на 8-м.

Фото: UzСhess / Telegram



В четвёртом туре мужская сборная сыграет с Вьетнамом (2593, 21-е место), у которого также три победы, а женская сборная — с Болгарией (2355, 12-е место).

Олимпиада

10 сентября в Будапеште стартовала 45-я шахматная олимпиада — крупнейший командный шахматный турнир, проходящий раз в два года. В турнире соревнуются 381 команда, 197 из которых — в открытой секции, а 184 команды — в женском чемпионате.

Команды состоят из четырёх игроков + одного запасного игрока в обеих секциях. Соревнования будут проходить в 11 туров по швейцарской системе с контролем времени 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Мужскую команду Узбекистана представляют Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вахидов и Жахонгир Вахидов, женскую команду — Афруза Хамдамова, Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова, Маржона Маликова и Нодира Нодиржанова.

Капитаном мужской сборной является Владимир Крамник из России — экс-чемпион мира и один из символов шахмат 21 века, женской — российский гроссмейстер Алексей Дреев, который трижды выигрывал шахматную олимпиаду.

«Газета.uz» ранее анализировала шансы шахматистов Узбекистана и их соперников в этом турнире.