Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей открыл дело в отношении компании Uzauto Motors и дилера PSM-Avtosavdo, сообщает пресс-служба ведомства.

В госорган пожаловался житель Каракалпакстана, который в 2023 году приобрёл Chevrolet Lacetti L-Style MT. По его словам, менее чем через пять месяцев после покупки автомобиль загорелся из-за неисправности, но производитель не решает эту проблему в указанные сроки.

Комитет после изучения вопроса подтвердил этот факт и установил, что похожие ситуации с возгоранием автомобиля данной марки, включая модель и артикул, наблюдались и в Навоийской области.

Специальная комиссия комитета возбудила дело в отношении Uzauto Motors и дилера PSM-Avtosavdo о нарушении требований статей 14 (порядок замены товара с недостатками) и 20 (имущественная ответственность за вред, причинённый вследствие недостатков товара (работы, услуги) закона «О защите прав потребителей».

«Принимая во внимание тот факт, что данная ситуация (пожар в автомобиле) может нанести серьёзный вред жизни и здоровью человека, комитет дал обязательное предписание в течение 10 дней отозвать вышеупомянутый автомобиль вместе 37 машинами аналогичной марки (модели, артикула), выпущенных в то же время, и провести технический осмотр», — говорится в сообщении.

В Комитете по конкуренции сообщили, что владельцу испорченного автомобиля предоставили новую машину этой же марки. Кроме того, госорган предписал выплатить гражданину неустойку (пеню) в размере 1% от стоимости автомобиля за каждый просроченный день с момента обращения.

Отметим, что за январь-июль этого года в Узбекистане произведено 12837 автомобилей Gentra (Lacetti), что почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (44179). Автопроизводитель планировал прекратить выпуск этой модели авто с января 2024 года в связи с политикой General Motors Global. В конце мая в «Узавтосаноат» сообщили, что выпуск Lacetti продолжается, поскольку в наличии имеются запчасти, необходимые для производства.