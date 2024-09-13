Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек — выдающаяся историческая личность, великий учёный-энциклопедист, который своим богатым научно-просветительским наследием и колоссальной созидательной деятельностью внёс безграничный вклад в развитие Узбекистана и мировой цивилизации, говорится в документе.

«Мирзо Улугбек наряду с правлением своего государства на протяжении долгих лет, опираясь на идеи справедливости и гуманизма, осуществлял широкомасштабную созидательную работу, уделял особое внимание развитию сфер науки, культуры и искусства как яркий представитель эпохи второго Возрождения, зародившегося на нашей земле в средние века. По его инициативе на благотворительной основе было построено множество медресе, школ, библиотек, мечетей, караван-сараев, мостов, созданы тенистые сады. В результате наш край, всесторонне развиваясь, превратился в крупный центр культуры и науки на Востоке», — отмечается в постановлении.

«Мирзо Улугбек достиг высоких результатов в области математики, физики, истории, архитектуры. Великий мыслитель своими масштабными научными исследованиями и открытиями, осуществлёнными в построенной по его указанию обсерватории в городе Самарканде, совершил коренной поворот в мировой науке астрономии. Созданное в результате таких изысканий нашего великого соотечественника произведение „Зижи жадиди Курагоний“ („Новые Гурагановы астрономические таблицы“) и в настоящее время признается в качестве одного из великих трудов в области науки о звёздах и с большим интересом изучается учёными мира», — говорится в документе.

В рамках подготовки к празднованию памятной даты запланированы капитальный ремонт и благоустройство прилегающих территорий объектов в стране, связанных с именем Мирзо Улугбека, в том числе мемориальных комплексов, построенных в честь него, реставрацию рукописей и других культурных ценностей из научно-творческого наследия учёного, создание необходимых условий для их надёжного хранения.

Намечено проведение научно-литературных мероприятий о роли научно-просветительского наследия Мирзо Улугбека в развитии мировой цивилизации, постановка спектаклей о жизни и деятельности, создание научных и художественно-публицистических произведений, а также издание произведений зарубежных учёных на узбекском языке.

10−11 октября в Самарканде пройдёт международная конференция «Мирзо Улугбек: великий учёный-энциклопедист и известный государственный деятель».

Работа учёного «Зижи жадиди Курагоний» («Новые Гурагановы астрономические таблицы») будет переиздана на узбекском, русском и английском языках, а его историческое произведение «Турт улус тарихи» («История четырёх народов») переведено на узбекский язык.