Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко 11 сентября провёл для журналистов брифинг по состоянию двусторонних отношений.

Поводом к встрече стали недавние перестановки в правительстве Украины. Так, сменился министр иностранных дел — вместо Дмитрия Кулебы пост занял Андрей Сибига (ранее первый замминистра иностранных дел). Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук перешла на пост заместителя главы Офиса президента. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности утверждён Герман Сметанин, а вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министром юстиции стала Ольга Стефанишина.

Перестановки в правительстве не меняют внешнеполитический курс Украины, заявил Николай Дорошенко. Приоритетом украинской дипломатии остаются победа в войне, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также инфраструктуры Украины, сказал он. В конституции определены стратегические приоритеты страны, в том числе членство в НАТО и Евросоюзе, и они также остаются неизменными, добавил посол.

Глава дипломатической миссии также рассказал, в каких направлениях Украина хотела бы развивать партнёрство с Узбекистаном, и ответил на вопросы журналистов. «Газета.uz» приводит основные цитаты из беседы.

Гуманитарная помощь

Задача номер один для Украины — победить на поле боя, вытеснить агрессора из нашей страны, и для этого нам нужна помощь наших союзников, партнёров. Очень важно эту помощь получить не только в сфере обороны, но и в гуманитарной сфере.

Я бы больше коснулся энергетической сферы. У нас сложная ситуация, но партнёры нам показывают помощь, мы получаем трансформаторы большой мощности для восстановления разрушенной энергетической генерации. Я надеюсь, что такую помощь будет оказывать и Узбекистан.

Украина живёт в войне уже два с половиной года. Это сложный вызов, но украинские граждане активно работают на восстановление экономики. Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ВВП страны составляет более 3% прироста, и бизнес адаптируется, активно работает. Для нас очень важно, чтобы наши партнёры могли также включиться в оказание гуманитарной помощи. Мы очень рассчитываем на Узбекистан.

Саммит мира

В июне в Швейцарии прошёл первый саммит мира по Украине. На нем были представлены свыше 90 государств и 8 международных организаций. Итоговое коммюнике саммита подписали 94 государства мира. Оно остаётся открытым к присоединению, даже тех государств, которые не приняли участие в этом саммите. Мы рассчитываем, что узбекская сторона сможет присоединиться к этому коммюнике.

Справочно: В коммюнике первого саммита мира говорится, что участники остаются привержены Уставу ООН и принципам международного права, таким как суверенитет, независимость и территориальная целостность всех государств, в том числе Украины, в пределах их международно признанных границ, а также разрешение споров мирным путем.

Стороны саммита также сходятся в том, что использование атомной энергии должно быть безопасным, применение ядерного оружия или угрозы его использования неприемлемы, продовольственная безопасность не должна использоваться в качестве оружия, а также в необходимости полного обмена всеми военнопленными и возвращению депортированных или незаконно перемещённых украинские дети и других граждан в Украину.

Восстановление Украины и экономическое партнёрство с Узбекистаном

Посольство активно работает с Министерством иностранных дел и бизнесом Узбекистана. Рассчитываем на активное участие в восстановлении Украины. Мы рассчитываем, что Узбекистан станет частью этой программы как в инвестировании в восстановление экономики Украины, так и в привлечении трудовых ресурсов.

Основная проблема для экономического сотрудничества с Узбекистаном — это логистика. В 2021 году товарооборот между Украиной и Узбекистаном составлял 747 млн долларов. Всего за год мы до этой планки увеличили товарооборот с 350 млн долларов.

Однако после начала войны Россия запретила поставки товаров из Украины транзитом в Центральную Азию через свою территорию. Сейчас эти поставки осуществляются через Транскаспийской коридор по паромной переправе в порты Актау или Туркменбаши, а затем уже в Узбекистан. Это очень усложняет и удорожает логистику. Как мне говорят представители бизнеса, стоимость перевозки грузов сейчас составляет от 10 до 15 тысяч долларов за одну машину, хотя раньше стоимость транспортировки одной машины товара была около 4500 долларов. У нас есть что предложить Узбекистану — продукты, зерно, подсолнечное масло. Но их цена повышается за счёт дорогой доставки.

Тем не менее, наш бизнес активно работает, мы видим перспективу возрастания товарооборота между Украиной и Узбекистаном. Мы хотели бы провести заседание смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству, чего уже давно не было.

Справочно: По данным посольства Украины, по итогам 2023 года товарооборот Узбекистана и Украины составил более 320 млн долларов. Наиболее свежие данные Агентства по статистике Узбекистана о торговле между двумя странами представлены за первые семь месяцев 2024 года: импорт из Украины составил 83,4 млн долларов, экспорт из Узбекистана в Украину — 38,3 млн долларов, итого 121,7 млн долларов.

После заседания делового совета Узбекистана и Украины в апреле этого года недавно Ташкент посетил президент компании «Биосфера» (товары для дома и гигиены) Андрей Здесенко. Он провёл консультации о возможности открытия производства в Узбекистане, чтобы избежать сложностей с логистикой при поставке товаров в страну.

Другие перспективные направления двустороннего экономического сотрудничества — машиностроение, строительство, поставок продовольствия, переработки, IT. То есть достаточно широкий спектр возможного сотрудничества, и я надеюсь, что мы в скором времени сможем обсудить это на заседании смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Но мы больше заинтересованы в инвестициях в нашу страну. Мы приглашаем узбекский бизнес инвестировать в проекты по восстановлению Украины. Для этих целей уже создан фонд, он будет использоваться для отдельных отраслей экономики, и я предлагаю узбекскому бизнесу уже сейчас проявить внимание и стать участником в отдельных направлениях, чтобы потом включиться в программы использования этих денег и реализации проектов.

По состоянию на апрель в Украине около 1500 предприятий зарегистрировано гражданами Узбекистана. Это уже плюс, что ваш бизнес активно начинает участвовать в восстановлении экономики нашей страны.

Справочно: Сервис «Опендатабот» в августе подсчитал, граждане каких стран чаще всего основывали компании в Украине с начала полномасштабной войны. Лидерами оказались Турция, Узбекистан, Польша и США. Всего с 2022 года иностранцы основали в Украине 3075 компаний, из них граждане Турции — 396 предприятий, или 12,9% от общего количества. Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами, 10,1% от общего количества. Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса, или 7,3%.

Реакция на предложение РФ локализовать в Узбекистане сборку БПЛА

Касательно визита премьер-министра России — я не комментирую внутреннюю политику Узбекистана, это право вашего народа, парламента и политиков. Однако Узбекистан словами министра иностранных дел Абдулазиза Камилова в 2022 году заявил, что придерживается нейтралитета и склонен к политико-дипломатическому урегулированию.

Знаете, иногда анонсы в СМИ о том, что кто-то что-то просил, — это не всегда реализация. От анонса к реализации — долгая дорога, но это право вашего правительства и его ответственность, и надеюсь, что будет проявлено достаточно мудрости не производить продукцию двойного назначения.

Санкции и защита от них

Время от времени Совет национальной безопасности Украины рассматривает санкционные списки. Время от времени в них попадают и некоторые предприятия Узбекистана. Вы знаете, что за предприятия, я не хочу сейчас акцентировать на них внимание. Министерство иностранных дел Узбекистана надлежащим образом реагирует на это и проводит работу, чтобы нейтрализовать возможность попадания предприятий Узбекистана в эти санкционные списки.

Я понимаю, что есть соблазн у бизнеса заработать лёгкие деньги где-то в нарушение санкций. Но, насколько мне известно, ваше правительство и Центральный банк очень, очень серьёзно смотрят за транзакциями, переводами денег и за заключением международных контактов. Мы очень благодарны за такой подход. Надеюсь, что явных нарушений не будет. Узбекистан, в целом, делает все, чтобы в санкционные списки не попадать.

Наёмничество

Мы получаем информацию от наших спецслужб о том, что граждане Узбекистана есть среди тех, кто заключил контракты с военным ведомством Российской Федерации. Они заключают контракты в обмен на обещание российского гражданства. Получат ли они российское гражданство, я не знаю, но вы знаете об убитых узбекистанцах, возвращённых Узбекистану в рамках процедур.

Мы неоднократно обращались к Министерству иностранных дел Узбекистана для того, чтобы публично распространили информацию, предупреждающую граждан воздержаться от участия в военных действиях. Мы также встречались с муфтием Узбекистана, и я эту тему поднял в разговоре с ним. Он рассказал, что Управление мусульман Узбекистана издало фетву, в которой участие в наёмничестве приравнивается к самоубийству.

Очень дорого стоит свобода. Мы за эту свободу платим жизнями, защищая свою землю, право быть самими собой, сохранить свою историю, традиции, культуру и язык, вернуть оккупированные территории. Но что делают наёмники, рассчитывая получить лёгкие деньги? Многие из них быстро возвращаются, только уже в другом качестве, убитыми, если вообще удаётся их вернуть на свою землю.

Буду рад, если вы сможете эту информацию ещё раз распространить — ваше законодательство наказывает за участие в наёмничестве (штраф до 300 БРВ или исправительные работы до 3 лет — за поступление на военную службу иностранных государств, от 5 до 10 лет лишения свободы за наёмничество, от 7 до 12 лет лишения свободы — за вербовку наёмника — ред.)

Развитие политических отношений Узбекистана и Украины

К большому сожалению, война ограничивает возможность проведения двусторонних комиссий. Мы предлагали в прошлом и в этом году провести такое мероприятие онлайн. Руководство Министерства инвестиций, промышленности и торговли приняло наше обращение в работу, решения ещё нет.

К сожалению, последняя комиссия была, когда премьер-министром Узбекистана был действующий ныне президент Шавкат Мирзиёев, в 2007 году. Но мы готовы к такому заседанию. В 2021 году мы провели политические консультации с МИД Узбекистана, и наша очередь была принимать их вновь. Мы договорились о проведении в мае 2022 года в Киеве, Львове и Днепре большого бизнес-форума и делового совета, но началась война, и всё это остановилось. Однако бизнес работает, и мы надеемся, что сможем, кроме онлайна, выйти ещё на оффлайн.

Гуманитарные проекты

В прошлом году Узбекистан пригласил 50 украинских детей на оздоровление. К сожалению, этим летом из-за определённых обстоятельств новый такой проект не состоялся. Надеемся, что в будущем он сможет быть возобновлен.

Посольство готовит выставку современного украинского искусства в Узбекистане. Планируем её открыть 14 октября в театре «Ильхом». Мы вместе с организаторами от узбекской стороны уже получили разрешение на мероприятие со стороны Министерства юстиции. Там будут представлены работы молодых художников из Донецка, Запорожья, Харькова, Ровно, Киева, Львова.

Это будет не аукцион, а просто выставка, но если кто-то изъявит желание приобрести картину, вырученные деньги будут направлены на обучение студентов, эвакуированных с оккупированных территорий.