Кандидат Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп отказался участвовать в ещё одних предвыборных дебатах с кандидаткой от Демократической партии, действующим вице-президентом Камалой Харрис.

«Третьих дебатов не будет!» — написал бывший президент в своей соцсети Truth Social.

Теледебаты Трампа и Харрис состоялись на этой неделе в Филадельфии. Западные СМИ отмечали, что Харрис с самого начала контролировала ход дискуссии, заставив соперника обороняться и спровоцировав его на ряд ложных высказываний, которые разошлись по социальным сетям. Участники опроса CNN и многие политические аналитики посчитали, что победителем вышла демократка.

Трамп, однако, заявил, что победил он.

«Когда боксёр проигрывает бой, первые слова, которые он произносит: „Я хочу реванш“. Опросы ясно показывают, что я выиграл дебаты у Камалы Харрис, радикального левого кандидата от демократов, и она немедленно призвала ко вторым», — добавил Трамп.

Харрис, в свою очередь, написала, что они «обязаны перед избирателями провести ещё одни дебаты».

По данным исследовательского центра Nielsen, за дебатами следили 67 миллионов американских телезрителей.

CNN отмечает, что отказ Трампа от повторных дебатов с Харрис «знаменует важный момент» в избирательной кампании 2024 года и «намекает на уязвимость» политической карьеры экс-президента, которую он построил на «фундаменте телевизионной славы и сценическом мастерстве».

«Трамп, который обычно может устоять перед возможностью доминировать на малом экране, не хочет повторения дебатов, в которых он предстал неподготовленным и несосредоточенным, упустив свой лучший шанс победить оппонента», — утверждает телеканал.