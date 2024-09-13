Узбекистан и Казахстан с 10 по 14 сентября проводят международное оперативно-тактическое командно-штабное учение «Ашық аспан» («Ясное небо») с участием военнослужащих Военно-воздушных сил и специалистов противовоздушной обороны обеих стран, сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Учение направлено на повышение слаженности органов военного управления дружественных стран, отработку вопросов совместного применения сил и средств противовоздушной обороны, получение командирами практических навыков по управлению воинскими частями в особых случаях несения боевого дежурства, говорится в сообщении.

В учении задействованы вертолёты фронтовой, самолёты армейской и военно-транспортной авиации, а также силы и средства войск противовоздушной обороны. В ходе учения лётчики военно-воздушных сил совершают полёты в том числе и в воздушном пространстве Кыргызстана и Таджикистана.

Учение проводится под руководством главнокомандующего силами воздушной обороны Вооружённых сил Казахстана Даурена Косанова.

«Такие учения мы проводим на регулярной основе. Они позволяют военнослужащим дружественных стран приобрести практический опыт при выполнении совместных задач по противовоздушной обороне, слаживания боевых расчётов, а также повысить обороноспособность наших стран», — отметил он.

Особенностью учения стала отработка порядка взаимодействия боевых расчётов сил воздушной обороны с командными пунктами и пунктами управления сопредельных государств (Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана) в случаях нарушения государственной границы или правил использования воздушного пространства.

Кроме того, в рамках совместных учений «Ашык аспан» проводится подготовка войск к действиям по отражению ударов авиации противника в рамках объединённой системы противовоздушной обороны СНГ.

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