На подготовку к осенне-зимнему сезону в Ташкенте планируется направить 732,6 млрд сумов, говорится в распоряжении хокима столицы Шавката Умурзакова от 7 сентября.

Создаётся рабочая группа во главе с первым заместителем хокима Ташкента по вопросам строительства, развития коммуникаций, экологии и озеленения Бахтиёром Рахмоновым, всего в группе будут 32 руководителя, в том числе из коммунальных компаний и других структур.

Группа будет заниматься подготовкой отраслей экономики, объектов социальной сферы, многоквартирного жилого фонда к стабильной работе в осенне-зимний период 2024/2025 года, а также решать неотложные проблемы по обращениям населения.

Каждую неделю планируется проводить селекторное совещание, где будут заслушиваться отчёты ответственных управлений, ведомств и руководителей районов о подготовке к осенне-зимнему сезону и работе по решению вопросов, поступающих от населения.

В случае, если должностные лица, ответственные за реализацию утверждённых параметров, не выполнят поставленные задачи в срок или выполнят их неудовлетворительно, рабочая группа будет вносить предложения о применении к ним дисциплинарных взысканий. На хокимов и членов рабочих групп возлагается персональная ответственность за выполнение поставленных задач.

До 1 октября поручено отремонтировать и оснастить котельные, инженерно-коммуникационные объекты и оборудование производственных и сервисных компаний, в том числе коммунальных организаций, а также социальных объектов.

Планируется отремонтировать 2297 км электросетей и 2413 трансформаторных пунктов, провести капитальный ремонт 6,8 км газопроводов и реконструировать 10,1 км газовых сетей, капитально отремонтировать 41 газораспределительный пункт, испытать под давлением и очистить 215 км газопроводов, покрасить 108,6 км труб.

В 2888 домах планируется провести ремонт, в том числе отремонтировать крышу на площади 212,73 тысячи кв. м., 1604 электрощитов, фасады 30 многоквартирных домов, установить оконные рамы, 47,3 тысячи энергосберегающих лампочек в подъездах и другое.

Veolia Energy Tashkent должна подготовить 634 котельные и 490,5 км теплосетей к осенне-зимнему сезону. Для этого планируется провести капитальный ремонт 29 котельных и 59,7 км теплосетей, текущий ремонт 605 котельных и 430,8 км сетей.

Компания «Тошкент шахар сув таъминоти» должна отремонтировать 65 водных насосов и 2399,2 км трубопроводов.

Капитальный ремонт ожидается в 7 больницах и поликлиниках, 5 вузах и на 1 спортивном объекте, текущий ремонт — в 28 школах, 26 детсадах, 8 медучреждениях и 19 объектах культуры.

Для школ в Бектемирском, Мирзо-Улугбекском, Сергелийском и Янгихаётском районах поручено доставить угольную продукцию.

Кроме того, ответственные лица должны разработать комплексные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций при использовании природного газа.

Районные рабочие группы должны запустить систему круглосуточной связи для приёма обращений жителей района и обеспечить их оперативное рассмотрение.

732,6 млрд сумов, выделенные на подготовку, пойдут на:

подготовку объектов теплоснабжения и технологического оборудования к стабильной работе в предстоящий сезон — 623,8 млрд сумов;

капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов — 58,9 млрд сумов;

подготовку объектов питьевого водоснабжения и технологического оборудования — 27,2 млрд сумов;

подготовку объектов газоснабжения — 16,8 млрд сумов;

подготовку электрических сетей и оборудования — почти 3 млрд сумов;

ремонт объектов социальной сферы — около 2,8 млрд сумов.

2,79 млрд сумов планируется выделить из республиканского бюджета, остальную сумму — из средств управляющих и сервисных компаний, а также предприятий («Региональные электрические сети», «Худудгазтаъминот», «Узсувтаъминот», Veolia Energy Tashkent и другие).

Напомним, после энергокризиса в Узбекистане в 2023 году, в том числе в столице, президент подписал постановление «О мерах по стабильному обеспечению энергоресурсами потребителей в Ташкенте». Согласно документу, в 2023 году планировалось реализовать проект развития электросетей напряжением 35−110 кВ, направленный на улучшение электроснабжения Ташкента. Для этого предусматривалось выделение 3,56 трлн сумов.

Планируемые работы в разрезе районов

Больше всего домов планируется отремонтировать в Алмазарском (451), Мирзо-Улугбекском (370), Чиланзарском (368) и Яшнабадском (342) районах.

Планируется отремонтировать крыши 995 домов, подъезды 2063 домов, установить железные двери в 534 домах (333 — с замками) и другое.















