В этом году в Узбекистане впервые прошла молодёжная образовательная программа Wildlife Photographer of the Year Academy. Это проект международного конкурса Wildlife Photographer of the Year, который ежегодно проводит Музей естественной истории в Лондоне. В Ташкент её привезли креативная организация moc и Британский совет. Цель программы — привлечь внимание общественности к экологическим проблемам через фотоистории подростков и их восприятие окружающего мира.

Для участия были отобраны молодые люди в возрасте до 17 лет, увлечённые природой и фотографией.

Фото: moc



Подростки участвовали в мастер-классе опытного фотожурналиста и лауреата многочисленных международных премий Клауса Нигге. Обучение включало теоретические лекции и практические задания с выездами, чтобы дети учились не только снимать, но и исследовать этические основы работы фотографа в дикой природе. Занятия проводились на английском языке с устным переводом на русский. Камеры и объективы детям предоставило руководство лондонского Музея естественной истории.

Клаус Нигге. Фото: moc



В рамках программы прошло три однодневных выезда. Первой локацией стал Ташкентский ботанический сад, где дети оттачивали навыки съёмки растений. Второй — Туябугузское водохранилище, известное как Ташморе. Туда команда отправилась фотографировать диких птиц, но в итоге сосредоточилась на загрязнении окружающей среды. Третья локация — Янгиабадские горы, идеальные для съёмки нетронутой природы.

После каждого задания проводилась работа над ошибками: Клаус Нигге учил детей выстраивать кадр и обрабатывать фотографии.

Участники программы знакомились и с биоразнообразием Узбекистана. Для этого к мастер-классам привлекли местных экспертов: Александра Есипова — зоолога с более чем 20-летним стажем, принимавшим участие в написании Красной книги Узбекистана, и Эрика Салимова — наблюдателя за птицами, или бёрдвотчера, с пятилетним стажем. Он помогал детям изучать пернатых обитателей региона.

После завершения воркшопа ментор программы Клаус Нигге вместе с Джеммой Уорд, менеджером конкурса Wildlife Photographer of the Year и представителем Музея естественной истории в Лондоне, отобрали лучшие работы для итоговой выставки.

В экспозицию вошли 86 фотографий, 83 из которых были созданы участниками программы во время обучения. Три работы принадлежат победителям в каждой возрастной категории конкурса Young Wildlife Photographer of the Year.

Подростки постарались сфокусироваться в своих работах на наиболее волнующих их темах. У одних это была красота дикой природы, у других — пагубное влияние человека на неё.

17-летний Арсений Катренко использовал макросъёмку, чтобы показать то, что скрыто от человеческого взора. На его снимках запечатлены отдыхающие в тени скалистой пещеры бабочки-капустницы, стрекоза на стебельке растения, греющая спинку на солнце.

«Программа открыла мне глаза на красоту дикой, нетронутой природы. Она вдохновила на бережное отношение к окружающему миру. Если люди не начнут заботиться о природе, вся её красота в один миг может исчезнуть», — говорит он.

15-летняя Полина Турлина увлеклась фотографией три года назад. В основном снимала природу на свой телефон. Работа с профессиональной камерой на мастер-классе помогла девочке понять, что фотография — это её призвание. По словам Полины, Клаус Нигге не только вдохновил её посвящать больше времени своему увлечению, но и заставил задуматься о проблемах экологии.

«Я и раньше бережно относилась к природе, но эта программа изменила моё восприятие окружающего мира. К примеру, благодаря воркшопу я перестала приходить в ужас от кузнечиков и саранчи. Теперь даже нахожу их красивыми. Я начала замечать красоту там, где раньше её не видела — в обыденных вещах и явлениях. Природа великолепна и разнообразна, и её надо беречь», — говорит она.

На выставке представлено пять работ Полины. Одна из знаковых для неё — фотография женщины в Ботаническом саду. Героиня снимка отдыхает на скамейке в тени деревьев с видом на озеро. На другом снимке, сделанном в Янгиабаде, в фокусе — земля, загрязнённая мусором. Автор объясняет, что её работы отражают связь между природой и человеком: природа исцеляет, а человек разрушает.

Фото: moc



Взглянуть на дикую природу глазами молодых энтузиастов можно до 28 сентября. Вход на выставку свободный.

Дом фотографии работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00. Понедельник — выходной.