Уровень ощущаемой (личной) инфляции населения в августе вырос до 13,6% (+1,2 п. п.), следует из опроса Центрального банка Узбекистана. Это выше уровня официальной годовой инфляции (10,47%).

В сообщении регулятора приводится ответы респондентов о том, какие товары и услуги сильнее всего подорожали за июль-август.





В последний месяц лета значительно возросла доля респондентов (с 39% до 57%), которые заявили о резком подорожании мяса и молока, бензина, метана и пропана — с 29% до 34%, растительного масла — с 13% до 24%.

В июле опрошенные ставили на первое место рост цен на электроэнергию и газ — 48%, в августе их доля снизилась до 39%.





В разрезе регионов ощущаемый уровень инфляции в прошлом месяце был выше всего в Ташкентской области — 15,4% (в июле — 11,5%), а также Бухарской — 14,9% (13,3%), Самаркандской — 14,4% (12,6%), Сырдарьинской области — 14,3% (12,6%) и в Ташкенте — 14,1% (14,7%).

Меньше всего рост цен ощутили жители Навоийской области — 11,6% (10,8%) и Ферганской области — 11,4%.





Ощущаемый уровень инфляции у жителей с доходом выше 15 млн сумов в месяц уменьшился с 14,4% до 13,7%, а с доходом 10−15 млн сумов — вырос с 14,2% до 14,8%. У опрошенных с доходом 7−10 млн сумов этот показатель увеличился с 13,1% до 14,2%. Люди с доходами 2−3 млн сумов ощутили инфляцию на уровне 13,8% (12,3%), без доходов — на 13,4% (было 11,8%).

Официально публикуемый уровень инфляции отражает изменение общего уровня цен всех товаров и услуг в корзине индекса потребительских цен, формируемой на основе спроса большого количества домохозяйств. Личная (ощущаемая) инфляция формируется на основе изменения цен потребляемых товаров и услуг в повседневной жизни человека или семьи. Если цена товара, который покупается регулярно, повышается, это вызывает большее ощущение роста цен, чем если повышается цена товара, который покупается редко (подробнее).